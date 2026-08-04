El pívot nigeriano Efe Abogidi ficha por el Monbus Obradoiro

Archivo - Efe Abogidi, durante un partido con la Universidad de Washington State en el torneo de la Pac-12 de la NCAA, en marzo de 2022. - Europa Press/Contacto/Thurman James - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Monbus Obradoiro ha anunciado este martes el fichaje del pívot nigeriano Efe Abogidi, de 24 años y 2,08 metros de altura, con el que cierra la plantilla para la temporada 2026/27 tras incorporar a un interior con experiencia en la NBA G League y capacidad para desempeñarse tanto como ala-pívot como de pívot.

El internacional africano llega procedente de los Rio Grande Valley Vipers, equipo vinculado a la NBA G League, donde continuó su progresión como uno de los jóvenes interiores con mayor proyección de la competición. Durante la pasada campaña destacó por su capacidad para aportar en ambos lados de la pista gracias a su físico, su presencia en el rebote, su intimidación y su movilidad defensiva.

Antes de dar el salto al baloncesto profesional, Abogidi se formó en la NBA Academy Africa y posteriormente en la NBA Global Academy de Australia, un recorrido que le permitió acceder al baloncesto universitario estadounidense con Washington State, donde desarrolló un perfil de interior moderno apoyado en sus cualidades atléticas y en su evolución técnica.

El conjunto compostelano destacó que el nuevo refuerzo aportará versatilidad al juego interior al poder ocupar las posiciones de 'cuatro' y 'cinco', además de sumar intensidad defensiva, energía y capacidad física en la pintura.

Con esta incorporación, el Monbus Obradoiro da por completada la plantilla con la que afrontará la nueva temporada, incorporando a un jugador con margen de crecimiento y experiencia en un entorno competitivo de máximo nivel como la NBA G League.