El 'playoff' y el descenso afrontan un momento crucial en la penúltima jornada

Publicado 17/05/2019 16:22:16 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las luchas por los tres últimos billetes para el 'playoff' y por evitar las dos plazas de descenso centrarán la atención en la penúltima jornada de la Liga Endesa, en la que el Barça Lassa recibe al Delteco GCB decidido a seguir peleando por el primer puesto de la temporada regular.

La disputa de la 'Final Four' en Vitoria marca el desarrollo de esta jornada 33. Así, los partidos Real Madrid-Valencia Basket y Kirolbet Baskonia-Divina Seguros Joventut se disputarán los próximos martes y miércoles, respectivamente, mientras que el resto de encuentros sí se disputarán este fin de semana.

El Barça, que ha caído a la tercera posición tras sus irregulares resultados en las últimas semanas, quiere recuperar el liderato provisionalmente con su encuentro en casa ante el Delteco GBC, penúltimo clasificado que llegará con opciones de permanencia a la última jornada pase lo que pase.

En la pelea por el 'playoff', el Iberostar Tenerife, que se ha colocado en buena posición tras encadenar cuatro victorias, quiere dar otro paso adelante en su duelo en casa ante el Unicaja, que ya tiene billete para las eliminatorias. El equipo andaluz podría recupera a Carlos Suárez, pero Dani Díez es duda por un esguince de tobillo.

Con 17 victorias también se encuentra el Tecnyconta Zaragoza, que visita a un Herbalife Gran Canaria que ya no se juega nada en este final de temporada, mientras que con 16 y fuera del 'playoff' está el Baxi Manresa. Tras encajar cuatro derrotas seguidas, el equipo catalán, que no puede contar con los lesionados Ryan Toolson y Erick Murphy, ya no depende de sí mismo antes de recibir al Montakit Fuenlabrada.

En Madrid, se espera un duelo agónico entre el Movistar Estudiantes y el Monbus Obradoiro, que se han metido en problemas tras sufrir cinco y siete derrotas seguidas, respectivamente. Los gallegos sellarán la permanencia en caso de victoria, igual que los madrileños si su triunfo va acompañado de una derrota del Delteco en el Palau Blaugrana. Para buscar este objetivo, los colegiales recuperan a Darío Brizuela.

De igual modo, el UCAM Murcia confirmará su continuidad en la ACB si vence a domicilio a un San Pablo Burgos que ya está de 'vacaciones'. Por último, el Cafés Candelas Breogán, con la importante baja de Ray McCallum, perderá la categoría si pierde en Andorra, donde espera un MoraBanc que apura su último resquicio matemático de 'playoff'.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 33.

-Sábado.

IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA 18:00.

CONDE - CASTILLO - TORRES.

SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA 18:00.

CALATRAVA - ARAÑA - RIAL.

BAXI MANRESA - MONTAKIT FUENLABRADA 20:30.

GARCÍA GONZÁLEZ - SÁNCHEZ SIXTO - MENDOZA.

MORABANC ANDORRA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 20:30.

PEREZ PIZARRO - MARTINEZ FERNANDEZ - GONZÁLEZ.

-Domingo.

BARÇA LASSA - DELTECO GBC 12:30.

CORTES - CABALLERO - ZAMORANO.

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO 12:30.

PERUGA - MANUEL - PADROS.

HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA 13:00.

HIERREZUELO - OYON - SANCHEZ MOHEDAS.

-Martes 21.

REAL MADRID - VALENCIA BASKET 21:00.

MARTÍN BERTRAN - PEREA - OLIVARES.

-Miércoles 22.

KIROLBET BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT 20:30.

PEREZ PIZARRO - BULTO - TORRES.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PJ G P PF PC.

1. Real Madrid 32 26 6 2.848 2.526.

2. Kirolbet Baskonia 32 25 7 2.759 2.376.

3. Barça Lassa 32 25 7 2.777 2.456.

4. Valencia Basket 32 22 10 2.624 2.509.

5. Unicaja 32 19 13 2.679 2.622.

6. Tecnyconta Zaragoza 32 17 15 2.660 2.739.

7. Divina Seguros Joventut 32 17 15 2.587 2.568.

8. Iberostar Tenerife 32 17 15 2.603 2.530.

9. BAXI Manresa 32 16 16 2.572 2.634.

10. MoraBanc Andorra 32 15 17 2.658 2.629.

11. San Pablo Burgos 32 13 19 2.637 2.690.

12. Herbalife Gran Canaria 32 13 19 2.667 2.712.

13. Montakit Fuenlabrada 32 12 20 2.623 2.851.

14. UCAM Murcia 32 11 21 2.506 2.624.

15. Monbus Obradoiro 32 11 21 2.502 2.657.

16. Movistar Estudiantes 32 10 22 2.652 2.815.

17. Delteco GBC 32 10 22 2.411 2.608.

18. Cafés Candelas Breogán 32 9 23 2.463 2.682.