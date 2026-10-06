Los propietarios de la Euroliga se convertirán en franquicias y estudian su ampliación

Reunión de clubes propietarios de la Euroliga en Italia - EUROLEAGUE

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los clubes accionistas de la Euroleague Commercial Assets (ECA) han acordado este martes iniciar el proceso para transformar sus actuales licencias de diez años en franquicias permanentes y continuar con el plan de expansión del torneo tras analizar las ofertas vinculantes recibidas por parte de varios clubes profesionales, en una reunión estratégica celebrada en Cernobbio (Italia) para fijar el rumbo del baloncesto europeo a largo plazo.

El cambio de modelo estratégico contempla la "conversión de las actuales licencias de 10 años que poseen los trece clubes accionistas en franquicias", una medida estructural destinada a consolidar la estabilidad de la competición e integrar plenamente a Anadolu Efes, Baskonia, CSKA Moscú, Olimpia Milano, FC Barcelona, Bayern Múnich, Fenerbahce, ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid y Zalgiris Kaunas.

Paralelamente a esta transformación, los propietarios dieron luz verde a "continuar con el proceso para ampliar el número de franquicias" ante el fuerte interés del mercado, encomendando formalmente al Consejo de Administración la revisión detallada de las propuestas existentes para formular una "recomendación final de aprobación en las próximas semanas".

Durante el encuentro, el presidente de Euroleague Basketball, Dejan Bodiroga, agradeció el compromiso mostrado por las entidades y subrayó el trabajo desarrollado en las últimas décadas para impulsar "un crecimiento, interés y dinamismo sin precedentes" en el baloncesto europeo de clubes.

Por su parte, el CEO de la organización, Chus Bueno, expuso el grado de cumplimiento de la hoja de ruta estratégica y del plan de negocio a 10 años, reafirmando la solidez económica del proyecto de cara a abordar la reorganización del torneo y la llegada de nuevos participantes en el futuro cercano.