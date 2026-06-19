La propuesta liderada por Jaime Siles incrementa su oferta por el Estudiantes un 55 por ciento

El director ejecutivo del fondo IFM Investors, Jaime Siles. - IFM INVESTORS

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La propuesta liderada por el director ejecutivo del fondo IFM Investors Jaime Siles, junto con el empresario Dimas de Andrés Puyol, ha trasladado al Consejo de Administración del Club Estudiantes Sociedad Anónima Deportiva el incremento del 55 por ciento de su propuesta para la adquisición del 100 por cien del capital de la entidad colegial.

Según la comunicación remitida al Consejo, la oferta vinculante total asciende a 28,837 millones de euros, de los cuales 6,837 millones de euros se destinarían a adquirir el 100% del capital social del club. El importe restante se orientaría a dotar al club de los recursos a corto y medio plazo para crecer y recuperar su posición a nivel deportivo, formativo y social.

Asimismo, los oferentes se comprometen a inyectar 2 millones de euros en el club de manera inmediata, la mitad de ellos a la firma, una vez formalizada la adquisición del primer paquete de control de la entidad.

Adicionalmente, la propuesta ha presentado ofertas de patrocino por 20 millones de euros.

Según el grupo inversor, la oferta aseguraría al Estudiantes una "atractiva inyección de recursos" que le permitirían desarrollar su potencial deportivo e institucional y supone una "prima considerable para los accionistas" respecto de otras ofertas que han trascendido.

En la carta remitida al Consejo de Administración, Siles y De Andrés Puyol han asegurado al Consejo que aportarán recursos financieros considerables y experiencia de gestión, con una visión de desarrollo sostenible a largo plazo.

"La propuesta incorpora una prima considerable y atractiva para los accionistas y confío en que sea recibida con ilusión por aficionados y resto de estamentos vinculados a la entidad. Somos inversores de largo plazo y queremos aportar estabilidad al desarrollo del club y a su posicionamiento como un equipo de clase mundial", comentó Jaime Siles.

Siles y De Andrés Puyol aseguran estar en disposición de cerrar la operación de manera inmediata, con el objetivo de facilitar una "transición rápida y eficiente" para la próxima temporada, en la que el club colegial volverá a intentar el ascenso a la Liga Endesa.

Siles es director ejecutivo de IFM Investors, fondo de inversión ético australiano y el mayor inversor mundial en infraestructuras, que se caracteriza por su enfoque de inversión de muy largo plazo, especializado en infraestructuras, y que cuenta con activos bajo gestión de 160.000 millones de euros. En España, sus inversiones principales son Naturgy, Aqualia y Air Rail.

Por su parte, Dimas de Andrés Puyol, una de las mayores fortunas de España, es socio fundador y miembro del equipo gestor de Sport Capital Partners, plataforma especializada en inversión y gestión de activos deportivos y de entretenimiento, con más de 60 millones de euros en activos bajo gestión.

Es además fundador de Iberfin Capital, Medcap Real Estate e Inversora Tyris Holding. Además, es el principal accionista de Albaluz Desarrollos Urbanos, plataforma especializada en promoción residencial y desarrollo urbanístico con un valor neto superior a 240 millones de euros.