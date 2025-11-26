Punter le da a Pascual la mejor vuelta a casa

Kevin Punter (Barça) en una acción del partido contra Asvel Villeurbanne de Euroliga en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha ganado este miércoles al ASVEL Villeurbanne (88-78) en la jornada 13 de la Fase Regular de la Euroliga, en el regreso a casa de Xavi Pascual y con una victoria importante para coger aire, ante uno de los colistas de la competición que plantó cara hasta que Kevin Punter decidió que al técnico blaugrana se le tenía que brindar una victoria en su primer duelo en el Palau Blaugrana.

El escolta estadounidense firmó una gran actuación con 24 puntos y 7 asistencias (33 de valoración) y comandó un último cuarto determinante para cerrar un partido que el Barça no logró encarrilar hasta el minuto 35. En ese tramo final también apareció Darío Brizuela, muy eléctrico, y un Tornike Shengelia que, además de sumar 15 puntos y 6 rebotes, rompió el choque con un mate a una mano tras una transición que levantó al Palau y abrió la brecha definitiva (+11).

Con esta victoria, los de avi Pascual se colocan 8-5 en la tabla, aferrados a la zona de 'Play-off', mientras que el ASVEL continúa penúltimo (3-10) pese a 35 minutos de muy buen nivel. Pero el duelo llegó a ese último cuarto bastante igualado, tras una noche incómoda para los blaugranas, que estuvieron lejos de dominar.

De hecho, el partido se movió en márgenes mínimos hasta bien entrado el tercer periodo. En el primer cuarto (20-19), ambos equipos vivieron un festival de faltas -siete del Barça y nueve del ASVEL- que infló el intercambio de tiros libres (7/10 para los locales y 14/16 para los franceses). El Barça sobrevivía a base de pequeñas rachas, como las protagonizadas por Vesely, Clyburn o un mate de Parra tras cazar un rebote ofensivo.

El segundo parcial (25-25) mantuvo la igualdad, con un Barça más dinámico gracias al joven base argentino Juani Marcos --con más minutos por la lesión antes del partido de Nico Laprovittola-- y Darío Brizuela, pero incapaz de frenar la contundencia interior de Bodian Massa y los tiros de Nando De Colo, que dejó su sello con un triple y varias acciones desde el tiro libre.

Pascual pidió tiempo muerto con 25-23 y reaccionó con un 2+1 de Tornike Shengelia y un triple de Will Clyburn sobre la bocina de posesión, pero el ASVEL replicó siempre. El descanso llegó con un ajustado 45-44 tras un intercambio final de golpes entre Punter, Lighty y Satoransky, pero fue el tercer cuarto el más preocupante para el Barça.

Tras un arranque fluido con Punter, Vesely y un triple de Satoransky que elevó el 54-48 al marcador, el ASVEL golpeó con autoridad: triple de De Colo, un 2+1 que igualó el duelo, Massa imponiendo físico y, sobre todo, un Thomas Heurtel muy pitado en el Palau y que encadenó varias acciones para colocar el 56-61, máximo margen visitante.

El Barça sufrió, con pérdidas y un fallo inverosímil de Willy Hernangómez casi bajo aro (si bien el pívot español cazó 6 rebotes en el partido), pero Kevin Punter volvió a tirar del equipo, Parra sumó un triple vital y Juani Marcos cerró el cuarto con un triplazo sobre la bocina que devolvió el mando (68-65).

Ese triple fue el preludio de la ruptura definitiva. El Barça salió más agresivo en el último periodo y el ASVEL ya no pudo seguir el ritmo. Punter abrió el cuarto con otra canasta -ya sumaba 20 puntos-, Brizuela enlazó dos ataques brillantes y Shengelia culminó una contra con un mate imponente para el 80-69 que obligó a Pierric Poupet a parar el partido. A partir de ahí, el Barça administró la ventaja con oficio, intensificó su defensa y respondió a cada intento francés.

Willy Hernangómez aportó seis rebotes en momentos de tensión, Parra y Clyburn ayudaron a cerrar líneas de pase y Satoransky manejó el ritmo final. El Barça, sin alardes pero con carácter, firmó una victoria valiosa en el primer partido de Xavi Pascual en Euroliga en el Palau nueve años y medio después de su salida del banquillo blaugrana. La mejor vuelta a casa para la segunda etapa de Pascual en el Palau.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 88 - ASVEL VILLEURBANNE, 78 (45-44, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (6), Punter (24), Clyburn (5), Shengelia (15) y Vesely (6) --quinteto inicial--; Marcos (6), Cale (2), Norris (-), Brizuela (12), Hernangómez (5), Fall (-) y Parra (7).

ASVEL VILLEURBANNE: De Colo (22), Harrison (9), Lighty (2), Massa (10) y Traoré (6) --quinteto inicial--; Heurtel (6), Ajinca (8), Ngouama (-), Ndiaye (6), Watson (4) y Vautler (5).

--PARCIALES: 20-19, 25-25, 23-21 y 20-13.

--ÁRBITROS: Hordov, Foufis y Gracin. Eliminaron a Massa y Ndiaye en el ASVEL.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 5.418 espectadores.