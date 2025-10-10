Punter reivindica al Barça en Euroliga a costa del Valencia Basket

El cuadro azulgrana firmó un triunfo de peso en la primera derrota 'taronja' de la temporada

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça doblegó (108-102) al Valencia Basket este viernes en la tercera jornada de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, un duelo de pistoleros y de mucho ritmo ofensivo donde mandó Kevin Punter (27 puntos) para los locales, mientras los visitantes firmaron su primera derrota de la temporada.

El equipo de Joan Peñarroya sumó un importante triunfo, el segundo del curso, ambos en Europa, revancha además de la derrota contra los 'taronja' el domingo en Liga Endesa. Punter, con 12 puntos en el último cuarto, fue el rey de un festival anotador donde también destacó Will Clyburn (19) y más de un duelo, y que supuso algo de freno al arranque triunfal del campeón de la Supercopa.

El esperado toma y daca se confirmó en el primer cuarto, un 26-25 donde el cuadro azulgrana tuvo buenas rentas de hasta diez puntos, hasta que Valencia Basket entró en calor en ataque. La rotación de Pedro Martínez acabó encontrando el acierto, un inicio rápido que casi culminó en remontada 'taronja' con Omari Moore.

El nuevo base de los valencianos volvió a lucir, viendo que los suyos recuperan lesionados como Brancou Badio. 'Papi' no pareció estar de vuelta sino bien rodado y encabezó junto a Darius Thompson la pegada visitante en el Palau. El Barça buscó sus armas y Kevin Punter y Will Clyburn fueron también pistoleros.

La batalla por dentro, entre Willy Hernangómez y Neal Sako, fue igualmente de buenos números y el partido se fue al descanso con esa guerra de puntos (48-49). La defensa del Barça quiso subir el nivel, como falta le hace esta temporada, y logró tomar el mando en la reanudación, también con la inspiración de Punter.

Clyburn tomó el testigo y complicó otro poco la papeleta a un Valencia que se aferró al partido y, con el inicio de último cuarto de Thompson, logró de nuevo ventaja (78-80). Tomás Satoransky y Myles Cale pusieron otra vez la alta intensidad a la defensa local y Punter se pidió ganar el partido, su duelo también con Badio, con cada ataque de los últimos minutos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 108 - VALENCIA BASKET, 102. (48-49, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (14), Punter (27), Clyburn (19), Shengelia (12) y Hernangómez (11) --quinteto inicial--; Cale (5), Marcos (2), Norris (3), Vesely (8), Brizuela (3), Parra (4).

VALENCIA BASKET: De Larrea (5), Moore (21), Puerto (7), Costello (8) y Sako (14) --quinteto inicial--; Taylor (5), Badio (15), Thompson (19), Reuvers (4), Pradilla (4), Nogués (-), Sestina (-).

--PARCIALES: 26-25, 22-24, 30-26, 30-27.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Latisevs y Majkic. Eliminados Brizuela y Badio.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.