Quino Colom anuncia su retirada con 36 años

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El base andorrano Quino Colom, de 1,88 metros de estatura e internacional con España, ha anunciado este martes a los 36 años su retirada oficial del baloncesto profesional, habiendo jugado en equipos como Basket Zaragoza, Baloncesto Fuenlabrada, Club Estudiantes, Bilbao Basket, Valencia Basket, Saski Baskonia y Bàsquet Girona, entre otros.

"Papá, mamá, lo conseguimos. ¿Os acordáis cuando era un niño y os decía que quería ser uno de ellos? Siempre me ayudasteis a creer que podía lograr lo imposible. Y hoy, después de mucho esfuerzo, podemos decir que no solo lo conseguimos, sino que lo superamos", dijo Colom al inicio de un vídeo en su cuenta en la red social X.

"A los 14 años, me tocó hacer las maletas. Empezaba la aventura. Debut con la selección española sub-18 y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estábamos en la ACB. La mejor liga de Europa, la que mirábamos por la tele con Guille, mi hermano pequeño, e imitábamos los triples imposibles de nuestros ídolos", recordó Quino.

"De allí a Rusia, donde pasé los mejores tres años de mi carrera, seguidos de Turquía, Serbia y Grecia. Mi carrera ha sido un viaje increíble. Pero, sin duda, lo más especial fue representar a España. Sensación inigualable cada vez que vestía esa camiseta", admitió.

"Cómo olvidar esas 'ventanas' en las que luchamos contra todo y nos crecimos para clasificarnos a un Mundial que pasaría a la historia: el Mundial de China 2019. Siempre disfrutando de cada momento, tanto dentro como fuera de la pista. A mi manera. Amigos y anécdotas que quedarán para toda la vida. Siempre rodeado del mejor equipo, los míos", añadió.

En este sentido, dio las gracias "a todos los que formaron parte del camino: compañeros, entrenadores, gente del club, a mi familia y amigos, mi representante Manel y a todos los que me apoyaron incondicionalmente". "También gracias a Virgi, mi mujer, que me acompañó todos estos años y me dio los mejores regalos que me ha dado la vida: mis dos hijas, Daniela y Alessandra", apostilló Quino.

"Ahora ha llegado el momento de pasar página, de poder ayudarlas a que puedan cumplir sus sueños como mis padres hicieron conmigo. Gracias a todos por haberlo hecho posible. Que siga brillando la magia", concluyó Quino en su vídeo de despedida.