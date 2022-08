Quino Colom: "El que no tenga ilusión por venir a la selección está medio loco"

"En la selección nunca hay mucho hueco, pero se da alguna circunstancia por la que puede haber alguna posibilidad más y se intentará aprovechar"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El base de la selección español Quino Colom afirmó este viernes que "el que no tenga ilusión" por jugar en la selección está "medio loco", porque la ilusión "siempre es lo primeros", al mismo tiempo que confía estar entre los 12 elegidos que acudan al Eurobasket de septiembre, aunque reconoció que "cuesta mucho entrar en esa lista".

"Siempre tenemos ilusión, el que no tenga ilusión por venir a la selección está medio loco. Yo no soñaba con jugar en la NBA, soñaba con jugar en la selección y por suerte llevo aquí unos cuantos años, he ayudado a conseguir éxitos. La ilusión es siempre lo primero", confesó el jugador del Bàsquet Girona tras el entrenamiento de este viernes en la Movistar Academy Magariños con la selección.

El base, de 33 años, valoró positivamente la primera semana de entrenamiento en esta preparación para el Eurobasket, que comenzará el 1 de septiembre. "La verdad que va muy bien, como siempre. Es un orgullo, trabajamos mucho y nos lo pasamos muy bien, hay una gran familia, es un placer estar aquí y compartir tiempo con ellos", comentó sobre la plantilla, que ahora cuenta con 22 jugadores, por lo que habrá 10 descartes para el torneo.

Aún así, Colom, que ya estuvo en el Mundial de 2019 en China -acumuló 27 minutos en los ocho encuentros que disputó España-, cree que puede tener hueco en la lista definitiva, aunque "cuesta mucho entrar". "Uno siempre tiene que confiar en una mismo, si no confío yo, quien lo va a hacer, pero hay muchísimo nivel. Eso lo hace más bonito, entrenaremos y lucharemos hasta el final, ojalá pueda seguir ayudando a España a seguir consiguiendo éxitos", deseó.

"En la selección nunca hay mucho hueco, porque hay muy buenos jugadores. Pero se ha dado alguna circunstancia por la que puede haber alguna posibilidad más y se intentará aprovechar, aunque en nivel en todas las posiciones es muy alto como siempre", añadió sobre sus opciones.

Como uno de los habituales en las últimas convocatorias, el base abordó la incursión de los más jóvenes en el grupo, "jugadores con muchísima calidad". "Se ve en los resultados que están teniendo las categorías inferiores, el futuro es muy prometedor, aunque el presente también es para estar orgullosos y respetar y creer en este grupo", apuntó, antes de poner en valor el buen hacer de la selección en citas previas.

"Lo hemos demostrado muchas veces ya, siempre está la duda antes de los torneos en los que he estado y al final se ha demostrado que sabemos competir. Daremos lo máximo y que la gente esté orgullosa", agregó.

Finalmente, analizó el posible camino de España en la primera y segunda ronda del Eurobasket, con un grupo "bastante exigente y duro", si consiguen avanzar en esa primera fase. "Empezar bien podría facilitar el camino, pero estos torneos son complicados. Las primeras fases son incluso más complicadas que las segundas en este tipo de torneos", zanjó.