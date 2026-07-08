Rafa Villar se va del Kosner Baskonia tras una sola temporada

Archivo - Rafa Villar, en un calentamiento con el Kosner Baskonia.
Archivo - Rafa Villar, en un calentamiento con el Kosner Baskonia. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 8 julio 2026 12:18
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   MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Kosner Baskonia ha anunciado este miércoles la despedida del baloncestista español Rafael Villar, base de 21 años y 1,91 metros de altura, habiendo disputado 67 partidos con el equipo vitoriano en su estancia de una sola temporada, donde conquistó la Copa del Rey.

   "El club quiere agradecer a Rafa Villar su compromiso, profesionalidad y trabajo durante este curso, y le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos, tanto personales como profesionales", concluyó la breve nota de prensa.

   Tras llegar a la entidad de Vitoria-Gasteiz en el verano de 2025 procedente del Hiopos Lleida, Villar jugó 37 partidos en la Liga Endesa con los baskonistas y promedió 11:58 minutos sobre la pista, 2,4 puntos, 1,4 rebotes, 1,2 asistencias, 0,2 tapones y 4,3 créditos de valoración.

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