Raquel Carrera: "Sé que tengo que ir con calma, no puedo pedir estar al 200% el primer día"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Valencia Basket Raquel Carrera tiene claro que tras su grave lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, de la que todavía se está recuperando, tendrá que "ir con calma" y sabedora de que no puede "pedir estar al 200%" el día que vuelve a las canchas, una fecha que podría ser precisamente en la Copa de la Reina del año que viene, torneo en el que sufrió un percance que le dejó sin Juegos Olímpicos de París, aunque no olvida que tendrá "muchos veranos más por delante".

"Al final es la competición en la que me lesiono, y a la que me va a doler volver, pero me hace mucha ilusión. Y quiero poder revalidar el título con mis compañeras", declaró Raquel Carrera sobre su lesión en la última Copa de la Reina en una entrevista con Europa Press tras la presentación de la Liga Femenina Endesa en Madrid.

La gallega se lesionó en la rodilla en marzo de este año y quiere ir "poco a poco" en su recuperación, viendo sus "sensaciones" con la pierna, aunque no ocultó su deseo de volver en enero o febrero, aunque su foco está sobre todo en la Copa de la Reina, donde quiere llegar "seguro".

"Para mí fue un orgullo enorme y muy bonito. Por una parte es tristeza porque siempre quieres estar con ellas en la fiesta, apoyándolas en lo que puedas. Pero también fue un momento muy bonito el ver cómo todas mis compañeras sumaban su 120% para darlo todo en la pista después de verme a mí rota en el suelo, después de todo lo que habíamos pasado durante todo el año", señaló la jugadora sobre lo que fue ver a sus compañeras proclamarse campeonas de todos los títulos nacionales sin que ella pudiera ayudar en la pista.

La interior tiene como objetivo principal recuperarse "al 100%" y volver a "coger sensaciones" y sentirse "la Raquel que era" antes de la lesión. "Sé que tengo que ir con calma, al final es una lesión muy larga en la que no puedo pedir estar al 200% el primer día", confesó resignada, al tiempo que admite que su pretensión es intentar encontrarse "bien como jugadora y volver al máximo nivel".

Su rotura del ligamento cruzado le privó además de poder disputar sus segundos Juegos Olímpicos con la selección. "En el momento que te lesionas, que estás en el suelo, sabes muy bien lo que te está pasando y una de las cosas que se te pasa es ese verano tan chulo que tenías por delante después de clasificarte en el Preolímpico", apuntó.

Sin embargo, ella se queda con que estuvo hablando todo el verano con sus compañeras y que "hay muchos más por delante". Además, indicó que en esta ocasión, se pudo centrar en trabajar en ella misma, al tiempo que deseó estar "el siguiente año con la selección".

Pasando a hablar de la LF Endesa, la pívot no cree que sea un 'todos contra Valencia Basket'. "Creo que tenemos la suerte de que tenemos una liga muy competitiva, en la que cada vez se suman más equipos a entrar en la 'Final Four' y el 'Playoff', y son unos partidos muy competidos", destacó.

Sin embargo, no oculta que "cuando vas ganando títulos, todos los equipos se suman a querer ganarte", lo que para ella es "un orgullo", como en su momento les sucedía con Perfumerías Avenida o el Spar Girona, que dominaron el panorama nacional durante varios años porque eran los equipos que más títulos ganaban.

"VALENCIA BASKET HA HECHO MUY BIEN LAS COSAS DESDE SU ASCENSO"

El dominio en España lo quieren trasladar también a la Euroliga, donde hasta el momento su mejor resultado han sido los cuartos de final en la 22022-2023. Carrera tiene claro que el conjunto valenciano "está luchando" para llegar a una 'Final Four', y que tienen "una dinámica muy buena dentro del equipo".

"Valencia ha hecho las cosas muy bien desde el minuto en el que ascienden a la Liga, progresivamente. Hemos entrado en la Euroliga, hemos competido y este año nos gustaría hacer más cosas, pero lo que nos pide el club siempre es nuestro compromiso y esfuerzo, y eso es lo que vamos a dar siempre", remarcó la de Ourense.

Un refuerzo para lograr este objetivo fue el fichaje el año pasado de la ucraniana Alina Iagupova, campeona del torneo en 2022 con el Fenerbahce. Para ella es "un honor" compartir vestuario con la veterana exterior porque es "una jugadora que ha ganado muchísimo" al igual que Alba Torrens, otra de las líderes del vestuario 'taronja'.

"Con las jugadoras que han venido ahora, que vienen de competir mucho, nosotras hacemos lo posible para que se sientan cómodas cuando entran en el equipo. Cuando renovó un año más Alina (Iagupova) fue un gustazo y esperemos que se sienta cómoda en el equipo", afirmó la baloncestista.

La clave del buen rendimiento conjunto del Valencia Basket para ella es que "se mantuvieron unidas en los momentos más complicados". "Ves a una compañera rota de dolor, de frustración, y al final todas las compañeras se suman y van a dar su 200% en la pista para poder ganar ese título. Yo creo que dieron un paso adelante y gracias a ello pudimos ganar todo lo que ganamos", concluyó.