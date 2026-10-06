RBA Vulcano y Pando Mataró reinan en La Jaula acb 2026 en Valencia - ACB

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

RBA Vulcano, en categoría femenina, y Pando Mataró, en la masculina, se han proclamado campeones de La Jaula acb 2026, el torneo de 3x3 que se ha disputado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y que supone el primer evento de cara a la Copa del Rey 2027, que se celebrará también en la capital del Turia.

En la pista instalada entre el Hemisfèric y el Museu de les Ciències, la jornada arrancó por la mañana con el show de presentación de los equipos, con Carlos Martínez y Dani Meroño como 'speakers'. Por la tarde repitió Carlos Martínez y le acompañó Félix 'Floopball'.

En total, se enfrentaron 12 de los mejores equipos 3x3 del país, repartidos en dos grupos de tres por categoría. En categoría masculina, participaron The Embassy, L3, SA Real Ibiza, Valencia Basket, Mataró 3x3 y BBall C3NT3R. En el cuadro femenino, compitieron Valencia Basket, The 3x3 Academy, BBall C3NT3R, Agua y Jardín, La Celeste y RBA Vulcano.

En la fase de grupos, cada equipo disputó dos partidos, y los cuatro mejores de cada categoría se clasificaron para unas semifinales que dieron paso a las finales. Por la tarde, los B Boys actuaron en dos ocasiones y Street Airlines calentó el ambiente con su show de mates justo antes de las finales.

Ya por la noche, se jugaron las dos finales. En la femenina, RBA Vulcano se proclamó campeón tras imponerse a La Celeste (13-15), y en la masculina el triunfo fue para Panda Mataró, que venció a The Embassy por 11-21. Los campeones de ambas categorías recibieron un premio de 2.000 euros, con 1.000 euros para los subcampeones.

Durante la jornada, estuvieron presentes José Miguel Calleja, director general de la acb; Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat; Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, y Víctor Claver, leyenda del baloncesto español. También acudió Lucas Marí, jugador de Valencia Basket.

Todos ellos destacaron el gran ambiente vivido durante la jornada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. También mostraron su ilusión ante la Copa del Rey que Valencia acogerá el próximo año, un torneo del que La Jaula acb ha supuesto el primer paso y que la fase previa de la Minicopa Endesa en Elche cogerá el testigo.