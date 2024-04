El Real Madrid abre avisado su 'Playoff' ante un cargado Baskonia

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará hacer valer el 'factor cancha' y su menor desgaste en su 'Playoff' de la Euroliga 2023-2024 ante el Baskonia en un cruce al mejor de cinco partidos que da comienzo este martes (21.00 horas) en el WiZink Center, escenario de los dos primeros duelos entre los dos equipos españoles.

Llega la hora decisiva en la máxima competición continental, que abre su camino final para conocer los cuatro conjuntos que estarán en Berlín en mayo en la 'Final a Cuatro'. Allí quiere volver a estar el conjunto madridista, actual campeón, y allí quiere regresar el baskonista, que no acude a esa cita desde 2016, cuando estuvo también en la capital alemana cayendo entonces ante el Lokomotive Kuban ruso en las semifinales.

El favoritismo recae sobre el once veces campeón de Europa, gran dominador de la Fase Regular, en la que acabó primero, y que además tendrá a su favor un 'factor cancha' que espera sacar mejor partido que el año pasado, cuando sólo lo usó en un quinto apasionante y decisivo encuentro ante el Partizán serbio, que fue capaz de ganar los dos primeros asaltos en el WiZink Center y ponerle contra las cuerdas.

Además, no hace demasiado, el Real Madrid no pudo en su cancha con el Baskonia, que impuso su mayor necesidad y a un estelar Markus Howard, autor de 35 puntos, con 7/12 en triples, para ganar por 91-95. Todo ello, más el gran conocimiento entre ambos, provoca que el equipo de Chus Mateo esté avisado de que no puede tener una mala noche.

En cambio, aparte de la ventaja de campo, lo más positivo para el conjunto madridista es que acude a esta eliminatoria mucho más 'fresco' que los de Dusko Ivanovic, que no ha tenido una semana de 'descanso' ya que tuvieron que superar dos partidos del nuevo 'Play-In', con derrota el martes en Belgrado ante el Maccabi y victoria vital el viernes en el Fernando Buesa Arena ante la Virtus, con el añadido de otro duelo este domingo de exigencia ante el Unicaja, saldado con derrota también.

Una mayor carga mental y física que el equipo vitoriano deberá olvidar en busca de cambiar el 'factor cancha' y darse la oportunidad de dar la sorpresa ante el señalado por muchos como gran favorito, al menos, para estar en la 'F4', con el aval que supone siempre su fortaleza y ambiente de su cancha.

El Real Madrid, que sacó adelante su único partido de la semana en Zaragoza (70-79), fue sólido también en el WiZink Center, con sólo tres derrotas, todas ellas en el último mes de competición, y querrá volver a blindarlo de nuevo para trasladar aún más presión al Baskonia en un 'Playoff' donde las defensas se antojan claves dado el poderío ofensivo de ambos.

En este sentido, Chus Mateo tratará de frenar a un Markus Howard, que parece casi imposible de detener cuando coge sus rachas y que jugó menos de lo habitual en el José María Martín Carpena donde tampoco estuvo por su lesión de tobillo un jugador importante como Chima Moneke, cuya presencia es dudosa también el martes y que es vital para tratar de contener el poderío reboteador madridista como ya hicieran los baskonistas en el último duelo con el nigeriano y Tadas Sedekerskis, que se combinaron para 23 capturas (9 y 14 respectivamente) de las 41 totales.

Por ello, Walter Tavares, que no logra todavía ser la versión dominadora de otras temporadas, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele, Gaby Deck y Mario Hezonja se esmerarán en controlar un aspecto clave que les permita llevar el ritmo ante los 'eléctricos' Howard y Codi Miller-McIntyre, a los que tratará de asfixiar con su intensidad defensiva Facundo Campazzo, también en un aparente tramo valle de temporada donde ha tenido más descanso del habitual. Ambos equipos también deberán controlar en el alto ritmo que imponen las pérdidas innecesarias.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Causeur, Deck, Yabusele y Tavares --posible quinteto inicial-- Hezonja, Musa, Poirier, Llull, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Abalde y Alocén.

BASKONIA: Miller-McIntyre, Marinkovic, Rogkavopoulos, Sedekerskis y Kotsar --posible quinteto inicial--; Howard, Costello, Chiozza, Raieste, Theodore, Díez.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Latisevs y Foffis.

--PABELLÓN: WiZink Center.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.