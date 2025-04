El Real Madrid se agarra a su fe

El conjunto madridista, obligado a ganar al Olympiacos este martes en el Movistar Arena para no decir adiós a la Euroliga

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tendrá que ganar sí o sí este martes (21.00 horas) en el Movistar Arena en el tercer partido del 'playoff' de la Euroliga al Olympiacos griego si no quiere despedirse ya de su camino en la máxima competición continental y para ello, además de la necesidad de recuperar su mejor baloncesto por la entidad del rival, se agarra a su fe y a lo realizado en otras ocasiones, la más exitosa no hace demasiado tiempo.

Ya en 2023, el equipo madrileño se vio en una situación similar, probablemente más compleja, tras perder los dos primeros choques de su eliminatoria con el Partizán serbio, con el añadido de que fueron en su feudo de la Plaza de Felipe II. Entonces, hizo historia siendo el primero y, de momento, el único en levantar una desventaja así y pasar a la 'Final a Cuatro'. También en 2021, se vio 2-0 abajo ante el Anadolu Efes turco y fue capaz, en una demostración de garra y coraje, de ganar los dos en casa para forzar un quinto en Estambul donde lo peleó hasta el final. Menos suerte tuvo en 2016, donde el Fenerbahce turco le endosó un contundente 3-0.

Ahora, es el más difícil todavía porque hay que levantar tamaña desventaja ante un rival que, además de ser el primero de la Fase Regular, el cual siempre ha estado en la 'F4', ha demostrado pocas fisuras durante toda la temporada como dejó claro en los dos primeros partidos en el Pabellón de La Paz y la Amistad, nada positivos para el conjunto madridista, perdedor en ambos, aunque con opciones sobre todo en el segundo, donde elevó sus prestaciones hasta que acabó enredado tras encadenar unos minutos muy malos entre el final del tercer cuarto y el inicio del último periodo.

Olympiacos demostró su potencial y no dejó pasar este momento para viajar más cómodo a la capital española donde ya ganó en la Fase Regular de forma solvente (86-96) para firmar esta temporada un esclarecedor 4-0 en los enfrentamientos entre ambos, una factor psicológico que no debe intimidar al once veces campeón de Europa que querrá equilibrar la balanza y devolverle la moneda con el apoyo de su público para intentar volver a El Pireo la semana que viene.

Chus Mateo, técnico del actual subcampeón de Europa, no quiso buscar ninguna excusa más allá del juego tras las dos primeras derrotas y aparcó el foco sobre el trío arbitral para centrarse en los aspectos que debe mejorar su equipo, que pasan principalmente por leer mejor la defensa que planteará Georgios Bartzokas y no enredarse en las pérdidas que han lastrado su ataque, en ambos dos primeros duelos lejos de sus prestaciones más habituales y obligadas de recuperar.

También el rebote defensivo ha sido un aspecto en el que ha hecho hincapié el entrenador madrileño como uno de los debes a mejorar después de las demasiadas segundas oportunidades que dieron al equipo griego y con el serbio Nikola Milutinov haciendo mucho daño.

El preparador del líder de la Liga Endesa, que mantuvo su buena marcha en el torneo doméstico tras ganar con trabajo a domicilio al Bàsquet Girona, advirtió en la previa que únicamente hay que pensar en sacar este tercer encuentro y no pensar más allá. Otra final más para un Real Madrid casi habituado a jugar partidos 'a vida o muerte' durante esta temporada y que espera sacar provecho de ello para tumbar a un rival que ha estado liderado por un Alexander Vezenkov y que tratará de jugar con la mayor presión y posible ansiedad de los locales. La mejora de Facundo Campazzo, Walter Tavares y, sobre todo, Dzanan Musa, además del triple, se antojan claves para acompañar a Mario Hezonja, el más regular en ataque.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Llull, Hezonja, Garuba y Tavares --posible quinteto inicial-- Musa, Feliz, Abalde, Fernando, Deck, Ibaka, González, Rathan-Mayes y Ndiaye.

OLYMPIACOS: Williams-Goss, Fournier, Papanikolau, Vezenkov y Fall --posible quinteto inicial-- Lee, Larentzakis, McKissic, Peters, Walkup, Vildoza y Milutinov.

--ÁRBITROS: Belosevic,Difallah y Kardum.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA:21.00/#Vamos.