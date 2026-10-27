Damian Jones durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid aprovecha los males del Baskonia

El conjunto madridista suma su quinta victoria seguida en la Euroliga tras batir con claridad 86-104 a un voluntarioso equipo vitoriano

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid continúa con su buen momento en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 y sumó este martes su quinta victoria consecutiva tras imponerse con claridad por 86-104 en el Fernando Buesa Arena a un Kosner Baskonia que no consigue salir de su mala dinámica y que sigue hundido en la clasificación.

Los momentos dispares de ambos equipos se cruzaban en Vitoria y salió ganador el dulce que vive el madridista, que dominó de principio a fin en un feudo donde no lo suele pasar bien, pero en el que siempre controló los intentos de los locales, mermados por las lesiones y por la losa de las derrotas, ya seis consecutivas, cinco de ellas en la máxima competición continental donde marcha colista.

El conjunto que entrena Pedro Martínez, pese a alguna laguna, firmó su cuarto choque consecutivo por encima de los 100 puntos antes del buen test del jueves en el Movistar Arena ante el Fenerbahce turco. En el Buesa Arena, no estuvo tan demoledor desde el triple como en sus últimos partidos, aunque dejó un óptimo 12/29, mientras que dominó como era de esperar en el rebote (44 a 36), de la mano de Walter Tavares (12).

Theo Maledon fue el mejor anotador (19) a pesar de su mala noche en el tiro (3/12) en un equipo con cinco jugadores más en dobles dígitos de anotación, mientras que en los de Velimir Perasovic, que continúa sin lograr un triunfo desde su llegada y que sólo contó con nueve jugadores de la primera plantilla, sobresalieron AJ Lawson y Kobi Simmons, ambos con 17 puntos.

Ya desde el salto inicial el Baskonia comprobó que le esperaba una noche complicada. Errático en el tiro, se vio abajo con un peligroso 4-15. Trató de rehacerse con su habitual carácter, pero el Real Madrid se iba a los 30 puntos, sin usar el triple como arma (2/6), y dominaba con comodidad tras los primeros diez minutos (19-30).

La distancia se abrió de forma peligrosa para los visitantes tras dos triples seguidos de Okeke y Maledon (19-36), una buena dinámica exterior que confirmó posteriormente un acierto más de Abalde. Los de Perasovic se sostuvieron entonces de la mano de Simmons, que firmó sus 10 primeros puntos de este periodo para mantener a los suyos con vida.

Otro arreón baskonista, liderado por Faried y Stewart hizo albergar esperanzas a la grada, con un parcial de 12-3 que apretaba de nuevo las cosas (37-44). Martínez devolvió a Tavares a la cancha para fortalecer la defensa y el rebote, pero su rival resistió y un triple de Joksimovic le acercó algo más (46-52) antes de despistarse en los segundos finales y recibir cuatro puntos casi seguidos que dieron aire a los visitantes al descanso (46-56).

EL REAL MADRID CONTROLA LOS ACERCAMIENTOS DE BASKONIA

Pero ese ánimo final se trasladó en la reanudación y los triples siguieron haciendo soñar a los locales que trataban de contrarrestar con acciones individuales el arsenal madridista, encabezado en este tercer cuarto por el ex de Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot. El francés aportó once puntos y contuvo los intentos del equipo vitoriano que cada vez que se acercaba en el marcador, veía como el once veces campeón de Europa le volvía a martillear sin piedad.

Los locales no lograban bajar de la decena de puntos de desventaja pese a los esfuerzos de Baugh, Lawson y Stewart y todavía tenían mucho que remar para los diez minutos finales (69-82). Las pérdidas visitantes y un triple de Santos volvieron a dar vida al campeón de la Copa del Rey, de nuevo con ilusión por plantar batalla (74-82). Sin embargo, los de Pedro Martínez replicaron con un 3-10 tras un triple de Jantunen que volvió a abrir una brecha ya insalvable para su rival.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 86 - REAL MADRID, 104 (46-56, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Baugh (10), Joksimovic (12), Lawson (17), Frisch (2) y Faried (7) --quinteto inicial--; Simmons (17), Stewart (13), Santos (8) y Spagnolo (-).

REAL MADRID: Maledon (19), Feliz (12), Procida (5), Jantunen (13) y Tavares (10) --quinteto inicial-- Campazzo (3), Luwawu-Cabarrot (14), Okeke (5), Abalde (8), Jones (13), Shulga (-) y Pradilla (2).

--PARCIALES: 19-30, 27-26, 23-26 y 17-22.

--ÁRBITROS: Difallah, Kardum y Rossi. Eliminados por faltas Simmons y Spagnolo.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.