Archivo - Facundo Campazzo intenta penetrar ante Dan Oturu en el Real Madrid-Hapoel de la Fase Regular de la Euroliga 25-26- Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid arranca firme y con suspense el camino a Atenas

El conjunto madridista se sobrepone a la lesión de Tavares para batir, con apuros finales, por 86-82 a un Hapoel al que dominó siempre

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid puso este miércoles el 1-0 en su 'playoff' de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026 tras imponerse con más suspense de lo que parecía en el Movistar Arena por 86-82 al Hapoel Tel Aviv israelí, al que maniató desde el principio pese a tener que lidiar con la tempranera baja de un jugador clave como Walter Tavares y el inesperado susto final.

El conjunto madridista arrancó firme el camino hacia la 'Final a Cuatro' de Atenas y lo hizo de nuevo apoyado en su solidez en su pabellón, que le arropó pese a no poder vestir sus mejores galas por temas de seguridad para sumar su decimonovena victoria de 20 posibles, y encontrando la forma de que no se notase la ausencia del pívot caboverdiano, lesionado nada más empezar el choque.

Pese a ello, mandó desde casi al principio, con rentas amplias además, liderado por la buena puntería desde fuera de Facundo Campazzo que hizo 18 de sus 21 puntos desde el triple, el trabajo colectivo, el rebote ofensivo (16), y una defensa que maniató casi siempre a un rival donde Elijah Bryant, mermado físicamente, ni anotó, y Vasilije Micic (6 pérdidas), no brillaron, y sostenido por un inmenso Dan Oturu (20 y 17 rebotes) y la muñeca de Antonio Blakeney (25, con 6/11 en triple). El viernes segundo asalto para intentar viajar a Bulgaria con margen.

Con todo, el choque comenzó con mala noticia para el Real Madrid que veía como Tavares se daba un golpe en la rodilla y tenía que abandonar la cancha. Sin embargo, lejos de afectarle, supo reponerse rápidamente, apoyado en el buen inicio exterior de Campazzo, que anotó cuatro triples para liderar el primer despegue serio en el electrónico (21-11).

El Hapoel intentó rehacerse dentro de la intensa defensa que le propuso su rival, que asfixió a Bryant, casi incapaz de lanzar a canasta. Sólo Oturu avisó de su gran partido y dio batalla por dentro (10 puntos y 5 rebotes) para sostener algo a los suyos, superados también por la energía de Usman Garuba.

El marcador se estiraba a favor de los madridistas, pero el acierto en el triple de Blakeney pareció volver a meter en el choque a los visitantes gracias a un parcial de 0-8 entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo (27-21). Pero la respuesta de los de Scariolo, ya con la unidad B en el campo, no se hizo esperar y un triple de Trey Lyles puso otra vez la renta por encima de los diez (34-21).

El Real Madrid no aflojaba en defensa para impedir que los de Dimitris Itoudis se metieron en el partido y poco a poco amenazaron con romper el primer partido de la serie ante un rival cuyo banquillo no le mejoraba demasiado. Un robo de Hezonja sobre Bryant puso el +20 (46-26), con la primera canasta del croata, pero el equipo israelí, también sin demasiado protagonismo de Micic, aguantó para que la herida no fuese tan grande al descanso (48-33) con los locales anotando sólo dos tiros libres en los últimos 3:32 del cuarto.

EL REAL MADRID SUFRE INESPERADAMENTE

Tras el descanso, el Real Madrid continuó un poco atascado en ataque y sobrevivió en buena parte al esfuerzo bajo el tablero de Chuma Okeke. Cuatro capturas ofensivas cogió el ala-pívot para que hubiera puntos extra para que el mando en el electrónico continuase siendo con cierta comodidad para los locales, poco atinados desde fuera en este reinicio del choque, con especial mención para un Hezonja lejos de su mejor versión.

Pero ante la falta de acierto ofensivo, el equipo de Scariolo supo responder sin perder fuelle en defensa y pudo volver a estirar el marcador gracias a los tiros libres del croata (62-46). Pese a algún chispazo esporádico de Micic, el Hapoel, donde Bryant, aparentemente con algún problema físico, no participaba, todavía tenía mucho que remar para los diez minutos finales (70-55).

El conjunto de Tel Aviv lo probó, no demasiado, con una zona en busca de recuperar el terreno y vivir un final apretado. Una antideportiva a Garuba y la consiguiente técnica a Scariolo la transformó en un 0-6 para seguir con vida (75-64). Itoudis fue expulsado a renglón seguido por su segunda técnica en unos momentos de máxima tensión propia de los 'playoffs'.

La decimotercera pérdida visitante la castigó el Real Madrid con el sexto triple de Campazzo y el primer punto pareció ya cerca de quedarse en el Movistar Arena (82-64). Los visitantes firmaron un 0-7 para tratar de alargarlo y no se rindieron a base de triples y de errores locales para llevar algo inquietud a la grada y al once veces campeón de Europa, que no dejó escapar todo el trabajo realizado para poner el 1-0 en la serie.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 86 - HAPOEL TEL AVIV, 82 (48-33, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (21), Abalde (2), Hezonja (11), Okeke (6) y Tavares (2) --quinteto inicial--; Lyles (13), Feliz (6), Llull (-), Maledon (5), Deck (10), Garuba (6) y Len (4).

HAPOEL TEL AVIV: Micic (15), Wainright (6), Bryant (-), Malcolm (-) y Oturu (20) --quinteto inicial--; Blakeney (25), Motley (-), Randolph (-), Edwards (-), Jones (14) y Odiase (2).

--PARCIALES: 27-18, 21-15, 22-22 y 16-27.

--ÁRBITROS: Belosevic, Vilius y Konstantinovs. Expulsaron a Dimitris Itoudis por dos técnicas.

--PABELLÓN: Movistar Arena.