Real Madrid y Baskonia oponen sus rachas

El jugador del Real Madrid Mario Hezonja y el del Baskonia Luwawu-Cabarrot (derecha). - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará dar continuidad a su actual buen y estable momento en la visita este jueves al Movistar Arena (21.00 horas) en la decimoquinta jornada de la Fase Regular de un Kosner Baskonia, que aunque ya sabe lo que es ganarle esta temporada, sigue siendo muy irregular y sin dar con la tecla lejos del Fernando Buesa Arena en esta competición.

El remozado proyecto que comanda Sergio Scariolo desde el banquillo parece haber encontrado la tranquilidad que dan las buenas rachas de resultados, aunque no puede relajarse, sobre todo en la Euroliga donde todo está muy apretado y donde pese a su mejoría sigue cerrando el 'Top 10' de una clasificación sin un gran dominador y con un balance de 8-5.

En cambio, peor le van las cosas a su compatriota Paolo Galbiati al frente de la nave baskonista, que no consigue enderezar su rumbo con una buena dinámica de triunfos y que en la competición europea sigue en la parte baja de la tabla, sostenido por su renovada fortaleza como local, pero con un problemático 5-8 que necesita enmendar lo antes posible.

El Real Madrid está actualmente sólido, sobre todo en su parte defensiva donde parece haber mejorado ostensiblemente, lo que le ha permitido principalmente sacar valiosas, y muy trabajadas, victorias a domicilio ante el Hapoel Tel Aviv israelí (74-75) y el Anadolu Efes (75-81), las cuales se unen a la sufrida en casa ante el Zalgiris lituano (100-99), y otras tres más en la Liga Endesa, la última de ellas en una cancha complicada como la de La Laguna Tenerife y con una canasta sobre la bocina de Sergio Llull (70-71).

En total, seis triunfos seguidos que son la mejor racha que ha tenido esta campaña el Real Madrid y que quiere alargar con la cuarta consecutiva en esta Fase Regular, que sería también la mejor de la campaña, antes de afrontar la semana que viene otra exigente doble jornada con visita al EA7 Emporio Armani Milán italiano y recepción al Paris Basketball francés antes de cerrar el año con otra complicada salida a Mónaco.

El Baskonia no está tan animado como los de Scariolo, sobre todo después de perder el pasado domingo en el Buesa Arena ante el Valencia Basket, líder de la Liga Endesa, por una canasta también sobre la bocina (89-91). Al equipo vitoriano le está costando tener regularidad en triunfos, muy penalizado por su endeblez a domicilio, y la semana que viene, el 17 de diciembre, podría cumplir un año sin ganar como visitante en la Euroliga desde que lo hiciese en Belgrado ante el Maccabi Tel Aviv.

Para intentar romper esa sequía, el conjunto de Galbiati tendrá un nuevo examen en una de las canchas más complicadas de Europa y donde el Real Madrid se está mostrando bastante firme, cediendo hasta el momento únicamente ante el Panathinaikos griego (77-87) en lo que es su último revés, y donde la temporada pasada un triple sobre la bocina de Mario Hezonja evitó el triunfo vitoriano (90-89).

Precisamente, el alero croata es uno de los jugadores que ha mejorado sus prestaciones a nivel individual en esta buena dinámica y en sus últimos seis partidos, incluidos los de su selección en el parón, ha aportado dobles dígitos. Además, en lo colectivo, el paso adelante en defensa es evidente y también ha habido una mejora en el lanzamiento triple en un equipo que el pasado domingo dio descanso a un Trey Lyles menos inspirado que hace unas semanas.

El Real Madrid necesitará una gran versión defensiva para batir a un Baskonia que este año ya le derrotó en la Liga Endesa, remontando un mal inicio y anotándole más de un centenar de puntos (105-100). Ese es el estilo que ha impuesto Galbiati y que brilla principalmente en Vitoria porque a domicilio baja algo más en los dos aros.

El entrenador italiano tendrá la importante baja del capitán Tadas Sedekerskis y la duda de un Trent Forrest que lleva ya dos meses de baja y que fue clave en el anterior duelo con los madridistas con 26 puntos. El alero francés Timothe Luwawu-Cabarrot es actualmente su referencia ofensiva con 19.7 puntos por partido, el segundo de toda la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial-- Lyles, Len, Maledon, Feliz, Llull, Garuba, Deck, Kramer y Procida.

BASKONIA: Villar, Simmons, Luwawu-Cabarrot, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Nowell, Spagnolo, Howard, Diakite, Frisch, Radzevicius y Forrest.

--ÁRBITROS: Pukl, Latisevs y Trawicki.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 21.00/#Vamos.