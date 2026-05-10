El Real Madrid cae contra el Río Breogán y MoraBanc Andorra calienta la permanencia

Real Madrid - Río Breogán - ACB PHOTO

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tropezó en casa (97-101) ante el Río Breogán este domingo, en una jornada 30 de la Liga Endesa que dejó la victoria del Kosner Bakosnia sobre el Valencia Basket (86-88) para buscar el 'Top 4' y de un MoraBanc Andorra que aprieta la zona baja.

Los de Sergio Scariolo fueron de más a menos, notando el desgaste de una semana en la que sellaron su billete para la 'Final Four' de la Euroliga. El equipo blanco contó con una buena actuación de Alex Len (17 puntos y 26 de valoración), Sergio Llull (20 y 21) y Mario Hezonja (16 y 21), pero no fue suficiente.

El Río Breogán, con seis jugadores en dobles dígitos de valoración, estuvieron liderados por Aleksandar Aranitovic (19 puntos) y asaltaron el Movistar Arena 24 años después manteniendo el control en el último cuarto. Los 12 puntos de Llull en ese parcial no evitaron la derrota de un Madrid que mantiene su condición de sólido líder con 26 victorias por las 22 de UCAM Murcia, segundo.

El Valencia Basket (21) encajó su tercera derrota seguida, también con la factura del esfuerzo de Euroliga, donde ha logrado forzar un quinto partido contra Panathinaikos, ante un Baskonia que igualó a los 'taronja' y al Barça en la tabla. Los vascos, ya con el 'playoff' asegurado, acercaron el factor cancha con suspense.

Timothé Luwawu-Cabarrot (19 puntos), Mamadi Diakité y Tren Forrest, quien firmó la canasta ganadora a seis segundos del final, tomaron el Roig Arena. La derrota de Surne Bilbao Basket ante Hiopos Lleida (90-81) fue la que aseguró el 'Top 8' para los de Vitoria, mientras que supuso un paso de gigante por permanencia en los catalanes, liderados por James Batemon y Oriol Paulí.

El conjunto de Barris Nord se alejó en 11 triunfos del empate a 9 de San Pablo Burgos, Dreamland Gran Canaria, Casademont Zaragoza y un MoraBanc Andorra que, aún segundo por abajo, calentó la pelea por la permanencia. Artem Pustovyi (27 puntos y 37 de valoración), Sir'Jabari Rice y Shannon Evans tumbaron al BAXI Manresa (104-94).