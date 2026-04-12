El Real Madrid celebra los 'playoffs' en Burgos y el Barça prepara al Palau

Recoletas Salud San Pablo Burgos - Real Madrid - ACB PHOTO

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid superó con autoridad (78-94) al Recoletas Salud San Pablo Burgos en una jornada 26 de la Liga Endesa en la que se clasificó de manera matemática para los 'playoffs', mientras que el Barça sacó una buena versión (90-61) ante el Surne Bilbao Basket antes de su crucial duelo contra el Bayern en Euroliga y el Valencia Basket doblegó (89-96) a un Unicaja en crisis liguera.

Los de Sergio Scariolo, que antes de jugar ya sabían de ese billete cantado, defendieron su colchón de cuatro victorias en el liderato sobre el Valencia sin bajar el ritmo en el Coliseo burgalés. Los blancos, con 12 triunfos seguidos en Liga, ganaron sin Gaby Deck, Edy Tavares ni Andrés Feliz, con la actuación destacada de Mario Hezonja (20 puntos), Gabriele Procida (15) y un Alex Len (10 puntos y 10 rebotes) que marcó el dominio visitante bajo aros.

Los blancos, con los 'playoffs' de la Euroliga también asegurados, tratarán de quedarse el factor cancha contra el Estrella Roja este jueves. Por su parte, el equipo 'taronja' (20-6) rompió la fiesta del Martín Carpena, en su 25 cumpleaños y aniversario del primer título de los malagueños, con un Jean Montero (29 puntos) que culminó una semana de exhibición. El base dominicano, que lideró el triunfo ante Panathinaikos para asegurar el 'Top 4' en Europa, tomó las riendas en el segundo tiempo.

Los visitantes dominaron el rebote y dieron la vuelta al marcador tras el descanso ante un Unicaja que, después de sellar su pasaporte a la 'Final Four' de la Champions FIBA, encajó su cuarta derrota seguida en Liga Endesa. Los de Pedro Martínez asaltaron el Carpena en el último minuto, con Montero enfriando la remontada local que trabajó sobre todo Chris Duarte (22 puntos).

Mientras, el Barça dominó de principio a fin a los 'hombres de negro' para animar a su afición de cara al choque contra el Bayern. Los de Xavi Pascual, segundo técnico azulgrana que llegó a las 300 victorias en ACB, empezaron arrasando en el primer cuarto (21-7) y pudieron dosificar esfuerzos sin margen de error en la Euroliga. Youssoupha Fall (17 puntos) y Joel Parra (16) fueron los mejores.

El conjunto catalán firmó su 18ª victoria en Liga, aún sin dar caza a los cuatro primeros, después de las victorias de UCAM Murcia y Kosner Baskonia, ambos en 19. Pese a su eliminación europea, el equipo murciano contó otra vez con un estelar David DeJulius (31 puntos) para superar (107-91) al Coviran Granada.

La lucha por abajo marcha igualmente apretada, ya que después de la victoria del MorBanc Andorra el sábado, equipo que marca el descenso, Granada, Dreamland Gran Canaria y San Pablo Burgos quedaron empatados con la zona roja en siete triunfos. El equipo canario no encontró el efecto de Néstor 'Ché' García en su banquillo y perdió con la heroica de Trent Forrest para Baskonia.

Por otro lado, el Asisa Joventut, séptimo con 16-10, encajó su segunda derrota seguida ante un BAXI Manresa que salió de su mala dinámica en el derbi catalán disputado en el Nou Congost (87-77). Los locales contaron con un tridente letal formado por Ferrán Bassas (16 puntos y 8 asistencias), Álex Reyes (17) y Eli Brooks (17).