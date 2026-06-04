El Real Madrid corta su mala racha y empata la serie ante La Laguna Tenerife

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este jueves por un amplio 83-118 en su visita a La Laguna Tenerife para el segundo partido de su eliminatoria de cuartos de final en los 'playoffs' de la Liga Endesa, igualando así los blancos el cómputo global (1-1) de un cruce que necesitará su tercer y definitivo duelo para decidir quién avanza de ronda.

En el Pabellón de Deportes Santiago Martín, los visitantes no tenían margen para el error. Tras haber acumulado seis derrotas seguidas en su mochila liguera, los pupilos de Sergio Scariolo estaban ya al borde ser eliminados y el primer periodo auguraba otra batalla. No en vano, Aaron Doornekamp se encargó de recordarlo con varias canastas aurinegras.

Eso sí, enfrente se enchufaron pronto Facu Campazzo y Mario Hezonja, sus dos grandes bazas en todo este curso, lo cual mantuvo el marcador en un puño durante los 10 primeros minutos (24-21). Con alguna acción buena en el poste bajo del recién fichado Mady Sissoko y puntos importantes de Gaby Deck, el Real Madrid exhibía una mejor cara que dos días antes.

De hecho, al inicio del siguiente acto ya se pusieron los merengues por delante, con protagonismo para el veterano Sergio Llull y viéndose favorecidos por ver al Tenerife cargándose de faltas personales. Sendos triples de Deck y del mismo Llull mantuvieron al renta visitante (39-46, 42-49) a las puertas del descanso, sin demasiada réplica de los locales.

Algún fogonazo de Jaime Fernández desde el perímetro, emulando la acción ganadora del primer duelo de esta eliminatoria, hacía creer a la afición tinerfeña con otro pulso ante el equipo que había sido campeón de la liga regular. No obstante, al volver de vestuarios mejoró el Real Madrid y abrió mayor hueco, añadiendo a Ömer Yurtseven a su armamento.

Los recientes fichajes para el juego interior de los merengues daban fruto, sobre todo a sabiendas de que el Tenerife también en esa posición acusa la ausencia importantísima de Giorgi Shermadini. Para colmo del equipo que entrena Txus Vidorreta, la versatilidad de su oponente se vio nuevamente gracias a Théo Maledon, Trey Lyles, Andrés Feliz y compañía.

El 65-85 que reflejaba el tanteador al agotarse el minuto 30 era una losa excesivamente pesada para los locales, que apenas incordiaron a su adversario en un cuarto cuarto de trámite. Patty Mills, tan guadianesco como en el anterior partido ante los madridistas, empezó a meter triples tarde y no evitó que el Real Madrid sellase el triunfo para seguir vivo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LA LAGUNA TENERIFE, 83 - REAL MADRID, 118 (45-51, al descanso).

--EQUIPOS.

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas (-), Sastre (2), Scrubb (4), Doornekamp (8) y Abromaitis (6) --quinteto inicial--; Fridriksson (-), Fernández (14), Mills (21), Van Beck (11), Yebo (12), Alderete (3) y Bordón (2).

REAL MADRID: Campazzo (10), Abalde (3), Deck (11), Hezonja (20) y Sissoko (6) --quinteto inicial--; Feliz (6), Maledon (16), Llull (12), Lyles (13), Krämer (7), Almansa (-) y Yurtseven (14).

--PARCIALES: 24-21, 21-30, 20-34 y 18-33.

--ÁRBITROS: Perea, Sánchez Sixto y Martínez Silla.

--PABELLÓN: Santiago Martín, 5.100 espectadores.