El Real Madrid derrota en silencio al Maccabi

Chuma Okeke y Mario Hezonja, en un partido del Real Madrid contra el Maccabi Tel Aviv. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha derrotado este jueves por 98-86 al Maccabi Rapyd Tel Aviv, con papel destacado del alero croata Mario Hezonja, en un partido correspondiente a la jornada 21 de la fase regular de la Euroliga y que se ha disputado a puerta cerrada debido a las manifestaciones pro-Palestina convocadas en los aledaños del Movistar Arena.

La actividad en el céntrico pabellón de la capital de España volvió a alterarse por más de un centenar de manifestantes, igual que ocurrió hace casi un año por idéntico motivo. Cada visita del equipo israelí, sabiendo que la guerra de Gaza siga en curso, parece ya sinónimo de perturbación para los organizadores del máximo torneo de clubes de Europa.

Dentro del recinto, en lo estrictamente deportivo, durante el inicio hubo alternancias en el marcador y pronto entre los madridistas cogieron la responsabilidad en ataque Mario Hezonja, Facundo Campazzo y sobre todo Walter Tavares. No obstante, el Maccabi mantuvo su nivel defensivo y evitó que su adversario se escapase (15-10, 17-12) bajo el silencio de la grada.

Con triples abrieron sus puntajes Jimmy Clark III y John Dibartolomeo, uniéndose a Roman Sorkin en las tareas ofensivas que dieron fruto hasta cerrar en 21-25 ese primer cuarto. Al comienzo del siguiente, los pupilos de Oded Kattash alargaron su buena dinámica con el despertar encestador de Oshae Brissett, pero el Real Madrid respondió con sabor dominicano.

Andrés Feliz, en plena rotación de bases, logró tres triples seguidos y eso permitió a los locales irse al descanso 48-47 arriba. Al regreso de vestuarios, el arranque presagió falsamente otro cara a cara en marcadores estrechos, pues el Maccabi se quedó anclado en 53 puntos y su oponente lo aprovechó con canastas y más canastas, de Facu Campazzo y compañía.

Igualmente aumentaron sus estadísticas Hezonja y Tavares, éste último incluyendo un récord porque se convirtió en el máximo reboteador en la historia de la Euroliga. El 76-65 que había tras agotarse el minuto 30 fue una losa demasiado pesada para el Maccabi, que no dio ninguna señal de remontada durante un cuarto cuarto que prácticamente le sobró a todos.

No en vano, el equipo entrenado por Sergio Scariolo tuvo 20 puntos de colchón en varias ocasiones (85-65, 88-68, 90-70), así que el técnico italiano hizo alguna pequeña prueba con su quinteto sobre la cancha. Y a pesar de que el plantel visitante redujo su desventaja con buenos minutos de Marcio Santos y de Jaylen Hoard, resultó finalmente un espejismo.

Sin público en las gradas se consumó la derrota del equipo de Israel, que tiene un balance de 8-13 en la tabla clasificatoria y sigue lejos de la zona del 'play-in'. Por su parte, el conjunto madrileño se colocó gracias a esta victoria con un registro de 13-8, todavía en el vagón de quienes luchan por ocupar puestos de acceso directo a los 'playoffs'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 98 - MACCABI TEL AVIV, 86 (48-47, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (15), Abalde (7), Okeke (3), Hezonja (16) y Tavares (9) --quinteto inicial--; Lyles (12), Maledon (7), Garuba (4), Feliz (12), Deck (11), Llull (2), Len (-).

MACCABI TEL AVIV: Lundberg (12), Blatt (4), Rayman (2), Hoard (10) y Marcio Santos (7) --quinteto inicial--; Dibartolomeo (14), Sorkin (4), Brisset (9), Clark III (11) y Leaf (13).

--PARCIALES: 21-25, 27-22, 28-18 y 22-21.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Foufis y Giovannetti. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena, sin espectadores.