El Real Madrid desafía al abismo y a un valiente La Laguna Tenerife

Hezonja intenta penetrar ante Alderete y Sastre en el Real Madrid-La Laguna Tenerife del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid vivirá este jueves una auténtica final en el Pabellón Santiago Martín (21.00 horas) si quiere seguir con vida en el 'Playoff' por el título de la Liga Endesa 2025-2026 después de alargar su mala dinámica con una derrota en su primer partido de la serie de cuartos de final ante La Laguna Tenerife que le deja al borde de un abismo al que le quiere empujar un rival sin miedo.

Después de cinco derrotas consecutivas para cerrar la Fase Regular, la llegada de las eliminatorias en la competición doméstica avecinaban la esperada mejoría del conjunto madridista, acostumbrado a 'afilar el colmillo' en estas situaciones. Pese a las lesiones y a no encontrar su mejor versión todavía, parecía que pondría fin a su mala racha con una victoria en el Movistar Arena, pero se vio sorprendido por un batallador equipo tinerfeño.

Los de Sergio Scariolo dominaban 96-89 a falta de 53 segundos, pero los visitantes, también mermados considerablemente en su plantilla por las lesiones, encadenaron tres triples consecutivos para voltear el marcador con un parcial de 1-9. A los locales les quedaron más de cuatro segundos, pero el 'MVP' Mario Hezonja no encontró ni el aro y el once veces campeón de Europa está ahora contra las cuerdas y con la amenaza de cerrar la temporada sin títulos por primera vez desde la 2010-2011, lo que propició la llegada de Pablo Laso y el resurgir de la sección.

Y eso es lo que necesita el Real Madrid este jueves para tratar de volver al Movistar Arena y no echar el cierre antes de lo previsto a una temporada doméstica donde había mostrado regularidad salvo en el tramo final. Dolido y con ganas de resarcirse, el equipo madridista será peligroso, pero enfrente está un La Laguna Tenerife que ha recibido un chute anímico que le hace soñar con tumbar al mejor equipo de la Fase Regular, algo que no sucede en el 'Playoff' en cuartos de final, precisamente desde que los merengues cayesen en 2008 contra el Unicaja que dirigía Sergio Scariolo.

Los de Txus Vidorreta supieron resistir aferrados a su carácter competitivo y mantenerse siempre dentro del partido, apoyados en su sensacional puntería exterior, con un 16/31 en triples, con actuación destacada de Jaime Fernández, con 4/5, dos de ellos en esa racha final. La Laguna Tenerife tratará de seguir con ese acierto y mejorar en otras facetas como el rebote, donde fue apabullado por los madridistas (42 a 28, con 15 ofensivos concedidos).

La sabiduría de Marcelinho Huertas, sensacional en la dirección este martes (9 asistencias), y una mejora de Patty Mills, poco protagonista pueden aumentar la presión sobre un Real Madrid que, pese a los 97 puntos, necesita mejorar su fluidez ofensiva (16 asistencias), su lanzamiento de tres, tras firmar un pobre 4/17, con especial mención para el terrible 0/8 de Facundo Campazzo, que además sumó cinco de las nueve pérdidas. El equipo madrileño necesita recuperar al cordobés y también a un Hezonja que no estuvo al nivel de sus últimos partidos si quiere mantenerse con vida.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas, Mills, Scrubb, Abromaitis y Doornekamp --posible quinteto inicial--; Fridriksson, Fernández, Sastre, Van Beck, Yebo, Alderete, Bordón y Guerra.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Hezonja y Yurtseven --posible quinteto inicial--; Feliz, Maledon, Lyles, Llull, Krämer, Sissoko, Okeke, Procida y Almansa.

--ÁRBITROS: Perea, Sánchez Sixto y Martínez Silla.

--PABELLÓN: Santiago Martín.

--HORA: 21.00/DAZN-Movistar Plus+-Orange TV.