El Real Madrid se desconecta en su visita al EA7 Emporio Armani

Archivo - Facu Campazzo, en un partido con el Real Madrid. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha perdido este martes por 89-82 en su visita al EA7 Emporio Armani Milan, pese a los 25 puntos del base argentino Facundo Campazzo, en un partido correspondiente a la jornada 16 en la fase regular de la Euroliga y donde el escolta serbio Marko Guduric ha tenido un papel clave para los anfitriones.

En el Allianz Cloud, como reemplazo al habitual Unipol Forum de Assago, el Real Madrid apareció sin el lesionado Usman Garuba y en el inicio se encomendó al acierto de Trey Lyles. No en vano, el ala-pívot canadiense metió los nueve primeros puntos visitantes, mientras que Quinn Ellis inauguró la cuenta anotadora de los locales con un triple esquinado.

Pese al buen hacer de Ellis, dos pérdidas seguidas de su equipo y un triple central de Facu Campazzo pusieron el marcador en 9-16. Sin embargo, el Olimpia Milano volvió mejor de un tiempo muerto televisivo y rubricó un 11-0 de parcial, hasta situarse 20-17 a 2:54 de acabar el primer cuarto tras un triple y una canasta al contragolpe protagonizados por Zach LeDay.

Esa corta ventaja permitió al equipo italiano agotar los 10 primeros minutos (23-21) por delante de un adversario donde tampoco estaban David Krämer e Izan Almansa. Eso dejaba en Alex Len la responsabilidad de dar descanso a Walter Tavares y sus minutos sobre la cancha fueron dispares, con intimidación bajo los aros pero sin aprovechar los rebotes de ataque.

Los merengues se encontraban incómodos y, a mitad del segundo periodo, iban 37-27 abajo tras un triplazo de Lorenzo Brown y una infracción de Lyles por pasos. La actuación coral del Olimpia gracias a Armoni Brooks, Marko Guduric y Shavon Shields mantuvo las distancias, y además se notaba el poco minutaje de un Mario Hezonja dosificado por su entrenador.

Sergio Scariolo ve al alero croata como un pilar de sus planes junto a Campazzo y 'Edy' Tavares, pero casi nadie más salía a flote durante este partido en los tiros lejanos. Los momentos en cancha de Sergio Llull y de Andrés Feliz tampoco mejoraron eso y la diferencia de siete triples entre los dos equipos había sido determinante para llegar al descanso (50-39).

Aunque el Real Madrid volvió de vestuarios cometiendo una falta técnica y protestón, sirvió para enchufarse y Campazzo despertó. Alberto Abalde y Gaby Deck, logrando sendos triples, ejercieron de actores secundarios y luego otro triple de Hezonja colocó el marcador en 59-55 a 2:22 de acabar un tercer cuarto sin la chispa previa de Brown ni de Brooks.

El equipo entrenado por Peppe Poeta necesitaba recursos, especialmente atrás, y Josh Nebo fue el elegido para intentar frenar a Hezonja junto a Guduric, quien estaba a varias labores. Los de Milán agotaron el minuto 30 con un 66-60 favorable y, al principio del cuarto cuarto, Brooks respondió desde el perímetro a un mate que había realizado Chuma Okeke.

El propio Okeke anotó otra vez bajo el tablero, pero más adelante erró otro lanzamiento que era aparentemente más fácil. Ni los largos brazos de Tavares parecían asustar a un Olimpia que, mediante dos triples de Guduric casi seguidos, se vio 79-68 arriba a 5:53 del final. Ante ese escenario, el Real Madrid remó con dos buenas defensas y puntería en tiros libres.

Para mayor inri, Campazzo hilvanó dos triples y apretó todo (84-80) a minuto y medio para la conclusión. Guduric replicó con un triple, pero de inmediato cometió su quinta falta personal y eso dio oxígeno al conjunto blanco. Théo Maledon devolvió la incertidumbre y justo a continuación Deck atrapó en defensa un rebote clave, si bien Abalde falló cuando no debía.

El alero ferrolano estrelló en el aro dos intentos seguidos de triple, con otro más a la desesperada sobre la bocina definitiva del reloj, y ahí murieron las esperanzas de remontada para un Real Madrid que ahora está igualado en la tabla precisamente con el Olimpia por su balance de 9-7.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: EA7 EMPORIO ARMANI MILAN, 89 - REAL MADRID, 82 (50-39, al descanso).

--EQUIPOS.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Ellis (10), Brooks (13), Shields (10), LeDay (14) y Booker (2) --quinteto inicial--; Guduric (22), Brown (8), Ricci (3) y Nebo (7).

REAL MADRID: Campazzo (25), Abalde (7), Deck (3), Lyles (14) y Tavares (2) --quinteto inicial--; Okeke (7), Maledon (8), Feliz (3), Llull (-), Hezonja (11), Len (2) y Procida (-).

--PARCIALES: 23-21, 27-18, 16-21 y 23-22.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Racys y Petek. Eliminaron por faltas personales a Guduric en el EA7 Emporio Armani Milan.

--PABELLÓN: Allianz Cloud, 3.503 espectadores.