El Real Madrid anula al Valencia Basket camino a la Duodécima

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid venció (90-105) al Valencia Basket este viernes para avanzar a la final de la Euroliga, un golpe en la mesa de los de Sergio Scariolo que impidió el sueño 'taronja' en Atenas, a pesar de las bajas y de las lesiones en el último cuarto de Usman Garuba y Andrés Feliz, uno de los mejores y con el partido ganado.

Los blancos buscarán este domingo su 12ª Copa de Europa ante un Olympiacos que había superado (79-61) al Fenerbahçe en la primera semifinal. El Madrid tomó el control desde los primeros minutos e incomodó a un Valencia Basket que, en su primera 'Final Four', supo sufrir pero no encontró sus armas, triple o rebote ofensivo que sí lució su rival en el Telekom Center de la capital griega.

La primera parte más anotadora de la historia de una semifinal de Euroliga no le bastó al Real Madrid para dejar fuera de combate a un Valencia algo desconocido pese a mantener el tipo (56-62). Los de Pedro Martínez fueron agresivos en la pintura, con Kameron Taylor y Braxton Key, para aprovechar las sabidas bajas de Edy Tavares y Alex Len en los blancos, pero el ritmo 'taronja' no fue el de siempre.

La 'F4' pesó, pasó factura a Brancou Badio con dos faltas tempranas, y también la dinámica negativa ante un Madrid, verdugo de los valencianos en su Copa del Rey, que entró en calor de la mano de Mario Hezonja (máximo anotador con 25 puntos). Los cambios sentaron bien al Valencia, con Sergio de Larrea asumiendo galones a sus 20 años y bien asociado con Neal Sako (22-19), pero ambos equipos defendieron regular, regalando el intercambio de golpes.

Entonces, los de Scariolo aceptaron sus problemas por dentro y se destaparon con los triples para poner contra las cuerdas al Valencia en el segundo cuarto. Trey Lyles y Andrés Feliz encendieron la mecha y el Madrid hizo un roto a los 'taronja' para abrir brecha en el marcador (45-57). Jean Montero, lejos de su versión más vertical y efectiva, maquilló con un triple que entró llorando, representación de la adversidad en los suyos, para el 56-62 al descanso.

Pese a la artillería blanca, los de Pedro Martínez (con un 5/15 desde la línea de tres) aguantaban en partido, pero el ir a remolque obligó al Valencia Basket a buscar soluciones, en vez de imponer su juego. En cambio, el Madrid pudo seguir centrado en su plan, mostrando carácter para recuperar el control de la pintura, sobre todo en el rebote ofensivo: nueve capturas en el tercer cuarto.

UN SERIO MADRID HASTA LA FINAL

Los de Scariolo bajaron el acierto como cabía esperar, pero tanta segunda oportunidad, con la intensidad también de Gaby Deck (16 puntos y 8 rebotes), les permitió dar otro golpe a la semifinal española en Atenas. Hezonja ejerció de líder y echó por tierra los intentos de remontada 'taronja'. Para desesperación de Pedro Martínez, pese a poner a Key como refuerzo de '3', la sangría del rebote no pasó y el Madrid sacó tajada (70-84).

Un triple de Matt Costello volvió a maquillar, aunque para el Valencia era encontrar algo de su sistema, como logró con Nate Reuvers en la reanudación. El último cuarto empezó además con la lesión de Usman Garuba, quien se fue al vestuario sin poder apoyar el pie izquierdo, y un 76-86 con casi diez minutos por delante, pero no hubo milagro 'taronja' ante un serio Madrid.

Los de Pedro Martínez necesitaban un desenlace perfecto, sin margen de error, y el Madrid no lo permitió. Feliz, a buen nivel, dejó su sitio a Campazzo, pero Scariolo no tardó ni un minuto en darse cuenta que el dominicano estaba siendo decisivo. El base respondió en ataque y defensa, triple y tapón, para servir una nueva final con Olympiacos, de buenos recuerdos para los blancos, antes de irse cojeando para más trabajo de los médicos del club.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 90 - REAL MADRID, 105. (56-62, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (15), Badio (6), Taylor (11), Pradilla (15) y Reuvers (15) --quinteto inicial--; Sako (6), Thompson (3), Key (13), Costello (3), De Larrea (3), Moore (-).

REAL MADRID: Campazzo (8), Abalde (5), Hezonja, Okeke (5) y Garuba (2) --quinteto inicial-- Feliz (15), Deck (16), Lyles (17), Llull (-), Maledon (12), Procida (-), Almansa (-).

--PARCIALES: 28-26, 28-36, 17-24, 17-19.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Difallah y Latisevs.

--PABELLÓN: Telekom Center de Atenas.