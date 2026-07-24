El Real Madrid iguala la oferta por Ndiaye de Valencia Basket

Archivo - Eli John Ndiaye, Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid igualó la oferta que presentó el Valencia Basket por el pívot español Eli John Ndiaye, con lo que el internacional español volverá al club blanco tras su testimonial paso por la NBA, sin llegar a debutar y jugando solo la liga de desarrollo.

"El Real Madrid ha igualado la oferta de Valencia Basket dentro del plazo establecido, por lo que se mantiene con los derechos del jugador Eli John Ndiaye en Liga Endesa", anunció la ACB.

El equipo 'taronja' había presentado una oferta por un Ndiaye que comunicó su deseo de volver a Liga Endesa, a la espera de una oferta que en este caso llegó desde Valencia. Sin embargo, el Madrid, equipo de origen, igualó las condiciones para recuperar sus servicios tras su paso por Atlanta Hawks y la G-League.

El canterano potente pívot de 22 años seguirá perteneciendo al Real Madrid, club que, además de la llegada de Pedro Martínez al banquillo, se ha reforzado en la posición interior con Mikael Jantunen y Jaime Pradilla, aunque tiene la lesión de larga duración de Usman Garuba y a Edy Tavares con 34 años.