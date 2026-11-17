Los jugadores del Real Madrid Edy Tavares y Theo Maledon. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid inicia en Estambul una doble jornada exigente en Euroliga

Los blancos buscan su cuarta victoria seguida lejos del Palacio y asentarse en el 'Top 6' antes de visitar al campeón Olympiacos

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este miércoles Estambul para medirse al Besiktas en el TBF Development Center (18.00 horas) en la jornada 12 de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, un partido en el que los blancos buscan encadenar su cuarto triunfo continental a domicilio y asentarse en los puestos de 'playoffs' a costa de un rival que necesita mejorar sus resultados ante su público en Europa.

El Real Madrid de Pedro Martínez ya ha alcanzado la velocidad crucero. Con el primer tercio de la Euroliga prácticamente completado, se ha asentado en las primeras posiciones de la clasificación tras darle la vuelta al peor arranque de su historia (0-3) con siete triunfos en los siguientes ocho encuentros para situarse quinto con 7-4. Una racha a la que quieren dar continuidad en Estambul frente al Besiktas, novedad este año.

El conjunto turco será la primera de las dos visitas que afrontan los de Pedro Martínez en una semana de doble jornada europea que cerrarán en El Pireo ante el Olympiacos griego en un duelo de máxima exigencia y después de haber jugado los tres últimos en su fortín del Movistar Arena con victorias claras ante el Fenerbahce y el Estrella Roja, y derrota en la prórroga contra el Panathinaikos.

El actual subcampeón de Europa afronta este encuentro tras ganar en sus últimas seis salidas --tres en Euroliga-- y cediendo una sola derrota en los últimos 15 partidos, mientras que los locales solo ha ganado uno de sus cinco duelos en la máxima competición continental ante su público.

El Real Madrid ha ido creciendo a base de un ataque cada vez más eficaz y ha encadenado 16 partidos produciendo al menos 90 puntos, superando en 10 de ellos la centena. Son el equipo más anotador de la Euroliga con una media de 98,5 puntos, dominando también el 'rating' ofensivo, gracias a un ritmo altísimo de posesiones y el acierto exterior con 12,6 triples por encuentro, el que más de la competición. Un apartado, el de la línea de tres, en la que también destaca Besiktas con 28,9 intentos por partido y un acierto cercano al 40 por ciento.

Sin embargo, los madridistas también son el equipo dentro del 'Top 10' que más concede (88,8), y por ello, mejorar las prestaciones defensivas ante un equipo con buen nivel ofensivo, aunque curiosamente parece explotarlo mejor como visitante. Para ello será necesaria una gran defensa del perímetro sobre Scottie Wilbekin y David DeJulius, principales talentos ofensivos de los turcos y que vienen de anotar 31 puntos entre ambos en la victoria ante el ASVEL para colocarse 5-6 en el puesto 13. En la 'pintura', los centímetros de Edy Tavares deberían imponerse.

En cuanto al apartado de bajas, Pedro Martínez tiene la gran noticia de la vuelta de Theo Maledon a Euroliga, después de perderse por lesión los duelos ante Panathinaikos y Estrella Roja. La recuperación del base francés, que regresó con 18 puntos en la victoria liguera ante el Kosner Baskonia (84-98), oxigenará la rotación de un 'back court' madridista que seguirá sin poder contar con Facundo Campazzo. También serán baja Gabi Deck, Mikael Jantunen y Usman Garuba.

Por su parte, el técnico serbio Dusan Alimpijevic, que llevó a los turcos al subcampeonato de la Eurocup el pasado curso, tiene las dudas de Jaylen Nowell y Yagiz Aksu, mientras que DaQuan Jeffries, uno de los grandes fichajes del Besiktas esta temporada, parece totalmente recuperado de la lesión de muñeca que sufrió en la jornada inaugural ante el Valencia Basket, y seguirá acumulando minutos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BESIKTAS: Wilbekin, Dotson, Jeffries, Omoruyi y Gabriel --posible quinteto inicial-- Birsen, Brown, De Julius, Korkmaz, Morgan, Walker y Zizic.

REAL MADRID: Maledon, Feliz, Abalde, Pradilla y Tavares --posible quinteto inicial-- Jones, Smith Jr, Llull, Luwawu-Cabarrot, Okeke, Sarr y Procida.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Kowalski y Gracin.

--PABELLÓN: TBF Development Center.

--HORA: 18.00/Movistar Plus+.