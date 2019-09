Publicado 21/09/2019 23:02:16 CET

El Real Madrid y Mirotic se reencuentran en la pelea por el primer título

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Barça se disputarán este domingo (19.00 horas) el primer título de la temporada oficial en el baloncesto español, la Supercopa Endesa, un partido que a la habitual rivalidad entre ambos equipos añade el reencuentro de Nikola Mirotic con el equipo en el que se crió primero para ser luego uno de sus referentes.

El ala-pívot hispano-montenegrino jugó su último partido de la Liga Endesa y como madridista el 26 de junio de 2014, choque precisamente ante los colores que ahora defiende y que proclamó campeón liguero al conjunto catalán. De ese equipo que dirigía Pablo Laso restan Sergio Llull, Rudy Fernández, Felipe Reyes y Jaycee Carroll como antiguos compañeros y seguramente con más cariño que el que le tendrá el público.

Si ya en la semifinal ante el Valencia Basket, el abucheo continuo al de Podgorica fue estruendoso, se espera aún mayor para la final que coronará al primer campeón del año. "Sabía lo que tocaba y no era importante en mi cabeza", reconoció un Mirotic, que dejó destellos de lo que se espera de él en la semifinal ante el Valencia Basket (14 puntos) y que podría tener un bonito duelo con Anthony Randolph .

El ala-pívot no se asustará en un partido donde, como es habitual, no parece que haya favorito claro, aunque el ganador, pese a que sea el inicio de temporada y prácticamente no haya ritmo de competición oficial, saldrá más reforzado en su moral. En este sentido, el Real Madrid parece tener más 'presión' por el hecho de jugar en casa, mientras que, por el contrario, el Barça también la tiene por el hecho de empezar a hacer valer su nuevo proyecto.

El campeón de la Liga Endesa, defensor de este título, intentará imponer su baloncesto ofensivo para sumar un nuevo triunfo que le permita alcanzar en el palmarés, con su sexto trofeo, al ganador de la Copa del Rey, que apelará a su defensa para controlar un ataque que mostró mucho ritmo y acierto ante el Montakit Fuenlabrada, además de verse obligado a reducir las pérdidas que tuvo en su semifinal (14) y de vigilar bien a un Facundo Campazzo que sigue en la ola en la que terminó la campaña y que arrastró al Mundial.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Carroll, Taylor, Randolph y Tavares --posible quinteto inicial--; Llull, Causeur, Laprovittola, Rudy Fernández, Deck, Mickey, Thompkins y Reyes.

BARÇA: Pangos, Higgins, Claver, Mirotic y Tomic --posible quinteto inicial--; Davies, Smit, Oriola, Kuric, Hanga, Delaney y Pustovyi.

--PABELLÓN: WiZink Center.

--HORA: 19.00/#Vamos.