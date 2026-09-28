Theo Maledon, felicitado por sus compañeros durante el Real Madrid-Unicaja de la Liga Endesa 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid necesita enmendarse ante Pablo Laso

El conjunto madridista visita al ambicioso proyecto del Efes turco en la Euroliga tras caer ante el Dubai BC en su estreno

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid buscará este martes (19.00 horas) estrenar su casillero de victorias en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 y olvidar lo antes posible el revés inicial ante el Dubai BC, aunque tendrá que volver a hacerlo a domicilio y ante un rival muy reforzado como el Anadolu Efes turco que entrena su extécnico Pablo Laso.

No comenzó bien la campaña en la máxima competición para el conjunto madridista que cayó por un ajustado 78-77 en el Coca-Cola Arena ante los de Xavi Pascual, que se tomaron la revancha de la derrota de la semana anterior en las semifinales de la Supercopa y que frenaron el buen estado anímico de los de Pedro Martínez, incapaces de anotar en los últimos tres minutos, incluida la última posesión que se jugó sin éxito Andrés Feliz.

El actual subcampeón no inició bien el torneo, con una derrota en la faceta en la que más flojeó el año pasado, la de visitante, y que necesita enmendar cuanto antes porque sus tres primeros choques son lejos del Movistar Arena, con dos salidas exigentes en esta primera doble jornada de la temporada, primero a Estambul ante el Efes y el jueves ante el Hapoel Tel Aviv israelí.

Para salir airoso y con aumento en la confianza, el Real Madrid tendrá que mejorar individualmente, pero sobre todo colectivamente. Ante el Dubai BC fue arrollado bajo los tableros (45 capturas, 18 ofensivas, a 30) y aunque protegió mejor sus posesiones, con ocho pérdidas, tan sólo repartió 13 asistencias, número muy inferior al que desea implantar su nuevo técnico.

En lo individual, el equipo madrileño necesita que Facundo Campazzo y Walter Tavares, poco protagonistas en Dubai, estén a su mejor nivel en sus virtudes para ayudar a un equipo que trata de seguir creciendo y donde Martínez trata de dar minutos a todos ante el ya frenesí del calendario. Max Shulga y Chuma Okeke participaron en la sufrida victoria por 89-87 en la que descansaron Andrés Feliz y Mikael Jantunen.

Enfrente un Efes, dirigido por Pablo Laso, técnico muy vinculado a la época más exitosa del Real Madrid en este siglo, y que no arrancó tampoco su andadura con victoria, al perder también de forma ajustada en el Palau Blaugrana ante el Barça por 89-82 tras un desacertado final de encuentro.

El equipo turco, doble campeón de Europa, quiere volver a ser protagonista en la Euroliga tras unos años discretos y para ello se ha reforzado con jugadores de nivel como el ala-pívot croata Dario Saric, el base estadounidense Mike James y el escolta francés Matthew Strazel, además de un exmadridista como el pívot Bruno Fernando.

El Real Madrid sumó en el Basketball Development Center de Estambul una de sus escasas seis victorias como visitante (75-81), pero en los últimos años no se le ha dado demasiado bien jugar a domicilio al Efes, con seis derrotas en las últimas ocho visitas.

"Nos espera un partido muy duro. Efes es un equipo con muchísimo talento, juegan un baloncesto muy rápido y tienen jugadores con una gran capacidad de uno contra uno. Tienen también buen tiro exterior y en defensa son grandes y atléticos, y tienen muchas posibilidades, con pívots que juegan abiertos y con pívots que son más interiores, pero son muy buenos jugadores de rol. Es un partido muy duro, pero en la Euroliga lo son todos", advirtió Pedro Martínez en declaraciones a los medios oficiales del club.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES ISTANBUL: James, Strazel, Malcolm, Saric y Fernando --posible quinteto inicial-- Loyd, Yusta, Russell, Dozier, Jones, Osmani y Yilmaz.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Luwawu-Cabarrot, Pradilla y Tavares --posible quinteto inicial--; Jones, Feliz, Maledon, Jantunen, Deck, Sarr, Okeke, Llull, Shulga, Procida y Smith Jr.

--ÁRBITROS: Nedovic, Racys y Tsaroucha.

--PABELLÓN: Basketball Development Center de Estambul.

--HORA: 19.00/Movistar+ Baloncesto.