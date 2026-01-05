El Real Madrid no puede fallar en Lyon

Facundo Campazzo y Gaby Deck durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará de olvidar el revés sufrido en el Clásico de la Liga Endesa ante el Barça en la visita de este martes (20.00 horas) en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 al ASVEL Villeurbanne francés, equipo de la parte baja de la clasificación y ante el que no debería tropezar.

El conjunto madridista no termina de aplacar dudas y sigue sin transmitir las mejores sensaciones, sobre todo a nivel defensivo, como demostró en sus primeros partidos de este 2026 ante el Dubai Basketball y el conjunto blaugrana. Este último le anotó 105 puntos para hacerse con el triunfo y poner fin a una mala racha de nueve derrotas seguidas ante el actual campeón doméstico.

Una derrota con especial énfasis en lo anímico por ser ante el gran rival y por producirse en su fortín del Movistar Arena, donde llevaba 37 encuentros sin perder en la Liga Endesa, pero que los de Sergio Scariolo deben olvidar dentro de un calendario frenético para sacar una victoria casi obligada a domicilio que les mantenga dentro de un 'Top 10' de la máxima competición continental en el que llevan prácticamente instalado toda la campaña.

El Real Madrid tampoco da con la tecla a domicilio en la Euroliga y tras un respiro con dos triunfos seguidos ante el Hapoel israelí (74-75) y el Anadolu Efes turco (75-81), su recuperada fortaleza atrás decayó desde entonces y sumó dos nuevas derrotas lejos de casa, ante el EA7 Emporio Armani Milán italiano (89-82) y ante el AS Monaco, que también le hizo un centenar de puntos (100-95), 30 en el último cuarto.

Ahora, en el inicio de la segunda vuelta, con doble jornada semanal que completará en casa y sin afición ante el Maccabi israelí, es necesario para aspirar a puestos más altos y ambiciosos que el once veces campeón de Europa empiece a ser más sólido a domicilio que el discreto 3-7 que atesora en la actualidad. Y una buena oportunidad es ante el ASVEL francés, penúltimo clasificado, con un balance de 6-13.

Sin embargo, el conjunto de Sergio Scariolo, que tiene un colchón de dos triunfos sobre sus perseguidores, no puede relajarse demasiado por esta aparente debilidad de su rival, ya que sus seis triunfos han sido precisamente en el LDLC Arena, donde el equipo madrileño ya cayó también en su última visita por 80-78.

El Kosner Baskonia, el Dubai BC, el Partizan, el Bayern, el Efes y el Paris Basketball, todos por debajo del 'Top 10', fueron las víctimas de un ASVEL, que no juega desde el 30 de diciembre y que además recibirá al Real Madrid sin una de sus mejores piezas, el veterano escolta Nando de Colo, que ha puesto rumbo al campeón Fenerbahce y que merma aún más un ataque ya de por sí débil y el peor de esta Fase Regular con 79,3 de promedio. Un número que, sin embargo y salvo con la excepción de la debacle ante el AS Monaco (52-84), se eleva algo más por lo que no puede tener 'ayuda' visitante con una mala o relajada noche en defensa.

Scariolo, aparte de la solidez atrás, hará hincapié seguramente en el aspecto reboteador, perdido totalmente en el Clásico (23-37) y una de las mayores fortalezas de un equipo donde debería volver Chuma Okeke, que tuvo descanso ante el Barça, y que necesita recuperar una mejor versión de Trey Lyles. El partido será especial para el base francés Theo Maledon, que se reencontrará con el equipo del que saltó al Real Madrid.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ASVEL VILLEURBANNE: Heurtel, Harrison, Lighty, Seljaas y Vautier --posible quinteto inicial-- Watson, Ajinca, Massa, Jackson, Ndiaye y Traore.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Hezonja y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Maledon, Garuba, Feliz, Llull, Okeke, Len, Kramer y Procida.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Racys y Theis.

--PABELLÓN: LDLC Arena.

--HORA: 20.00/M+ Deportes.