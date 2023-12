El Real Madrid no quiere relajaciones ante el colista



MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid querrá despedir el año 2023 en la Euroliga con una victoria más que le reafirme en el liderato de la Fase Regular con autoridad y mantenga su gran primer tramo, aunque para ello deberá olvidar las bajas y evitar relajaciones de cualquier tipo este jueves (20.00 horas) ante el colista ASVEL Villeurbanne francés.

El actual campeón echa el cierre en la máxima competición continental a un año en el que levantó su undécima Copa de Europa y donde en estos momentos es el gran dominador, con un demoledor balance de 15-1 que le hace tener bien encarrilado ya sus primeros objetivos como asegurar los 'Playoffs' y el 'Top 4'.

El líder de la Fase Regular solventó con solidez la pasada doble jornada de la competición ante el Estrella Roja (58-72) y el Partizán (91-75) y ya tiene una renta de cuatro victorias sobre el Barça y la Virtus, y de seis sobre el cuarto, el Panathinaikos, después de ceder únicamente ante el Fenerbahce, con prórroga incluida y ayudado por un pequeño error, una de sus dos derrotas hasta el momento en la campaña.

Sin aflojar, el equipo madridista ahora espera no tropezar ante su antítesis en la clasificación general, un ASVEL que está 2-14 y que parece víctima propicia del 'voraz' líder, algo mermado por las bajas ya que, además de los lesionados Guerschon Yabusele y Gaby Deck, no estarán Mario Hezonja, jugador en un gran estado de forma, y Rudy Fernández, aunque vuelve Sergio Rodríguez, ausente el fin de semana. El veterano Nando de Colo será baja importante en los locales, más descansados tras no jugar el fin de semana.

El Real Madrid, que aún tendrá que completar el año el próximo domingo 31 de diciembre ante el Valencia Basket en la Liga Endesa, tratará de no dar demasiadas esperanzas a un rival que hace más de 20 años que no le derrota y al que ha batido en sus últimos ocho encuentros de la Euroliga, y que parece el más asequible de un calendario muy exigente donde en una semana, además del equipo 'taronja', se medirá a Barça y Efes en doble jornada de Euroliga, y a Baskonia en Liga Endesa.

Ni siquiera la llegada del carismático técnico italiano Gianmarco Pozzecco en sustitución de TJ Parker ha cambiado el mal inicio del equipo francés, que lleva mes y medio sin ganar en la competición desde que se impusiese a domicilio al ALBA Berlín alemán (68-73). De hecho, ante su público aún no ha sido capaz de hacerlo y acumula ocho reveses hasta el momento.

Esto es una losa que le pueden pesar ante un conjunto madridista que hasta el momento no da excesivo respiro a sus oponentes y que intentará aprovecharse también de la debilidad defensiva local (86,75 puntos) para arrollarse con su entonado y variado ataque, que dejó otra demostración en la víspera de Nochebuena ante el Joventut (73-101), donde Chus Mateo aprovechó para repartir más los esfuerzos, con sólo Carlos Alocén superando la veintena de minutos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ASVEL VILLEURBANNE: Lee, Lighty, Luwawu-Cabarrot, Lauvergne y Fall --posible quinteto inicial-- Kahudi, Yaacov, Scott, Jackson, Egbunu, Ndiaye y Dallo.

REAL MADRID: Campazzo, Causeur, Musa, Ndiaye y Tavares --posible quinteto inicial-- Llull, Poirier, Abalde, Alocén, S.Rodríguez, H.González y Diagne.

--ÁRBITROS: Pastusiak, Laurenavicius y Celik.

--PABELLÓN: Ldlc Arena.

--HORA: 20.00/Movistar+.