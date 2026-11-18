Edy Tavares, Real Madrid - Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Europa Press

El Real Madrid pierde su 'flow' en Estambul

El cuadro blanco, sin acierto ni rebote y con pérdidas, falló en su visita a un Besiktas crecido

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid cayó (83-79) ante el Besiktas este miércoles en la jornada 12 de la Euroliga celebrada en Estambul, lejos de su versión anotadora y a remolque desde el primer cuarto, para descolgarse del 'Top 6' con su quinta derrota de la temporada.

Los de Pedro Martínez, que venían pasando la centena de puntos en Europa, se secaron en un mal partido ante un Besiktas que celebró un día grande. Los turcos, que se animan a pensar en ser equipo al menos del 'play-in', forzaron las pérdidas visitantes, hasta 15, y dominaron el rebote ofensivo para rematar una faena bien aliñada por DaQuan Jeffries (20 puntos), Scottie Wilbekin y Wenyen Gabriel.

Con horario un poco cercano a la siesta, el conjunto blanco entró dormido al TBF Development Center, o al menos contrastó mucho su puesta en escena con la enérgica primera parte de los turcos. Un parcial inicial de 16-2 fue un buen despertador, pero los de Pedro Martínez no encontraron reacción en el segundo cuarto.

Un 45-37 al descanso fue la mejor noticia para el Madrid de cara a un segundo tiempo con mucho por mejorar, sobre todo a la hora de cuidar el balón, del rebote y de igualar la intensidad local. Wilbekin había marcado el camino de los suyos con una buena racha para empezar, y le siguió Wenyen Gabriel, quien hizo sudar a Edy Tavares, a pesar de no tener un gran acierto.

El Besiktas cargó por dentro y después encontró el acierto exterior para volver a escapar cuando los blancos quisieron reaccionar. Théo Maledon, Timothe Luwawu-Cabarrot y Andrés Feliz maquillaron el marcador antes del final de cada cuarto, pero el Madrid estuvo irreconocible en esos 20 minutos.

Los de Pedro Martínez mejoraron de a poquito, pese a engordar incluso la desventaja (49-37) y con tres faltas Luwawu-Cabarrot. Tavares ganó algo de territorio de cara al último asalto y Nick Smith Jr, quien ya había dejado destellos, irrumpió en el cuarto parcial con ocho puntos casi seguidos (71-67). El miedo en el cuerpo de los turcos se dejó notar con un atasco tremendo en ataque, pero Jeffries salió al rescate con un triple desde la esquina.

Las pérdidas, sobre todo de Maledon (7), aunque también asumió el uno contra uno, y Feliz (5), más el rebote, terminaron de condenar a un Madrid que fue mucho a la línea de personal, pero que murió en la orilla de su remontada. El Besiktas puso freno a la máquina de Pedro Martínez, que en Euroliga no es tan efectiva como en el pleno de ocho triunfos que lleva en Liga Endesa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BESIKTAS, 83 - REAL MADRID, 79. (45-37, al descanso).

--EQUIPOS.

BESIKTAS: Wilbekin (15), Dotson (4), Jeffries (20), Omoruyi (-) y Gabriel (11) --quinteto inicial-- Birsen (4), Brown (-), Dejulius (5), Morgan (5), Walker (15), Zizic (4).

REAL MADRID: Maledon (22), Feliz (13), Smith Jr (16), Pradilla (2) y Tavares (5) --quinteto inicial-- Jones (5), Abalde (7), Llull, Luwawu-Cabarrot (8), Okeke (1), Sarr (-), Procida (-).

--PARCIALES: 18-15, 27-22, 19-17, 19-25.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Kowalski y Gracin. Eliminados Birsen y Gabriel.

--PABELLÓN: TBF Development Center.