Archivo - Wade Baldwin IV ante Theo Maledon y Walter Tavares durante el Real Madrid-Fenerbahce de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid prueba su momento ante el Fenerbahce

El equipo madridista quiere un triunfo de nivel y sexto seguido en la Euroliga ante un firme candidato a la 'Final a Cuatro'

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tendrá este jueves un gran prueba de cara a alargar su buena dinámica en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 en la visita al Movistar Arena (20.45 horas) de un candidato firme a la 'Final a Cuatro' como el Fenerbahce turco de Sarunas Jasikevicius, frente al que buscará su sexta victoria seguida y afianzar su fortaleza como local.

El equipo madridista sigue al alza, pero seguramente tendrá su examen más exigente de las últimas semanas para apuntalar su momento de juego y confianza ante un conjunto de Estambul que viene de perder este martes en el Roig Arena ante el Valencia Basket (86-78) su segundo partido europeo de la temporada.

El actual subcampeón de Europa, por su parte, encadenó su quinto triunfo consecutivo en la máxima competición continental tras batir con claridad por 86-104 al Kosner Baskonia y noveno contando la Liga Endesa, siendo también el quinto seguido superando el centenar de puntos, buena prueba de que la idea ofensiva que quiere instaurar Pedro Martínez se sigue asentando.

Ahora, este fluido baloncesto en ataque, donde el colectivo sobresale por encima de las individualidades, retará a un Fenerbahce que destaca principalmente por su faceta defensiva, la cual mostró en Valencia sobre todo en la primera parte donde dejó en 36 puntos a los 'taronja', aunque su ataque apenas funcionó salvo en el cuarto final donde se fue hasta los 32 puntos e hizo peligrar el triunfo de los de Xavi Albert.

El equipo turco tiene el característico sello de Sarunas Jasikevicius y promedia únicamente algo más de 74 puntos encajados por partido, por lo que será un buen reto para el ataque del once veces campeón continental, actualmente fino en el lanzamiento triple, donde tiene un acierto del 40 por ciento.

Un encuentro entre dos equipos que estuvieron en la pasada 'Final a Cuatro' y que librarán una buena batalla, aparte desde la pizarra de ambos técnicos, en la pista, sobre todo con sus respectivos manejadores de juego ya que se cruzarán Theo Maledon, Andrés Feliz y Facundo Campazzo con jugadores explosivos y físicos como Wade Baldwin IV, Trent Forrest y Shane Larkin. Nick Smith Jr, baja de última hora en Vitoria, será duda en el conjunto madrileño ante un rival cuyo peligro viene más por fuera con otros jugadores como el tirador Shavon Shields o un '3' contrastado como Will Clyburn.

Otra de las claves será el control del rebote, uno de los puntos fuertes del conjunto madridista y donde el factor Walter Tavares siempre desequilibra, y que será fundamental para controlar el ritmo ante un Fenerbahce desarbolado el año pasado (84-58) en un Movistar Arena que desea poner su granito de arena para alargar a 19 la racha de partidos consecutivos sin perder como local del Real Madrid en la Euroliga.

"Ellos rebajan a los rivales mucho en puntos y tenemos que intentar mantener nuestro ritmo, intentar tener la iniciativa y el ritmo del partido. Si los sacamos de su ritmo de partido y metemos nuestra marcha, creo que es lo que nos va a dar ese plus para poder sacar el siguiente partido", advirtió Jaime Pradilla en declaraciones recogidas por la web del club.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Maledon, Feliz, Procida, Jantunen y Tavares --posible quinteto inicial-- Campazzo, Luwawu-Cabarrot, Okeke, Abalde, Jones, Pradilla, Smith Jr, Shulga, Llull y Sarr.

FENERBAHCE: Forrest, Horton-Tucker, Shields, Key y Bingham --posible quinteto inicial--; Larkin, Baldwin IV, Melli, Sanli, Clyburn, Silva y Sargiunas.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Vilius y Calic.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos.