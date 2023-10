El Real Madrid quiere otra victoria foránea de prestigio

El conjunto madridista defiende su invicto en una nueva salida complicada en la Euroliga



MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará mantener su condición de invicto en la actual temporada 2023-2024 en otra salida complicada este jueves (19.30 horas) en la segunda jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024 que le llevará a Estambul y a la cancha del Anadolu Efes.

El actual campeón de Europa ha comenzado con buenas sensaciones la nueva campaña y cuenta sus siete encuentros oficiales por victorias, algunas de ellas de mucho valor anímico como las logradas en los dos Clásicos disputados hasta ahora ante el Barça, la de la final de la Supercopa Endesa ante el Unicaja o la de la pasada semana en el Fernando Buesa Arena ante el Baskonia en su estreno continental.

El equipo que entrena Chus Mateo puso fin a su mala racha con el conjunto baskonista, al que había sido incapaz de derrotar la pasada campaña y al que superó por un ajustado 77-79 para empezar con una siempre valiosa y complicada victoria a domicilio la defensa de su trono en la máxima competición continental.

Ahora, el exigente calendario le lleva a otra pista siempre compleja, la del Sinan Erdem Sports Hall, guarida donde le espera el Efes, doble campeón europeo y que no comenzó su andadura con triunfo al caer claramente en el Palau Blaugrana ante un buen Barça (91-74). Además, el Real Madrid lo tendrá que hacer con un desgaste 'extra' por el amistoso de este martes ante los Dallas Mavericks de su ex Luka Doncic.

El equipo madrileño sumó una victoria por 127-123, "una anécdota" para Chus Mateo, pero siempre importante para continuar afianzando las buenas sensaciones, sobre todo en jugadores como Facundo Campazzo, Guerschon Yabusele o un Vincent Poirier que volvió a demostrar que está a un gran nivel ofensivo y defensivo.

El rendimiento del pívot francés ha hecho olvidar en buena parte la ausencia del pívot caboverdiano Walter Tavares, que no había podido estar en los últimos cuatro partidos del Real Madrid, pero que volvió para medirse a la franquicia texana y que está listo para el asalto a una cancha en la que el campeón de Europa ha caído en sus últimas cinco visitas.

Chus Mateo ya recuperó también al ala-pívot Eli John Ndiaye y también cuenta con el alero Gaby Deck, al menos el argentino viaja a Estambul, para medirse a un Efes que quiere volver a ser protagonista después de una temporada pasada donde ni siquiera alcanzó la 'Final a Cuatro' después de haber logrado encadenar dos títulos consecutivos en 2021 y 2022.

Bajo el mando ahora de Erdem Can y ya sin una figura clave como el serbio Vasilije Micic, el conjunto turco arrancó con una pobre actuación la Euroliga, pero en el Sinan Erdem suele ser un rival siempre difícil de batir y sigue contando con el poderío ofensivo que le dan jugadores como Shane Larkin o Will Clyburn, a los que ha añadido a Darius Thompson, ex del Baskonia. Por dentro, en cambio, parece inferior al Real Madrid y en el Palau fue arrollado en el rebote (35 a 25).

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Larkin, Thompson, Willis, Yilmaz y Zizic --posible quinteto inicial--; Bryant, Clyburn, Pleiss, Jones, Hollatz, Beaubois y Osmani.

REAL MADRID: Campazzo, Causeur, Musa, Yabusele y Tavares --posible quinteto inicial--; Abalde, Deck, Poirier, Hezonja, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Llull y Ndiaye.

--ÁRBITROS: Boltauzer, Nikolic y Bissang.

--PABELLÓN: Sinan Erdem Sports Hall de Estambul.

--HORA: 19.30/Movistar.