Theo Maledon y Trey Lyles durante el Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milán de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid sigue con la flecha hacia arriba

El conjunto madridista arrolla al Armani Milán y suma su quinta victoria seguida para asentarse en la parte alta de la Euroliga

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afianzó su buen momento de juego y resultados con su mejor racha de la temporada en la Fase Regular de la Euroliga al conseguir este martes su quinta victoria consecutiva al arrollar en el Movistar Arena por 106-77 al EA7 Emporio Armani Milán italiano y continuar en la parte alta de la clasificación.

El equipo de Sergio Scariolo está sin duda atravesando su mejor tramo de campaña, sólido por fin en la parte defensiva y con un ritmo ofensivo mucho mejor. Tras lograr dos triunfos de mucho valor y contundentes en apenas 48 horas ante el Barça y el Valencia Basket, no dio opciones al conjunto de Peppe Poeta, del que se tomó cumplida revancha de la derrota en la primera vuelta en un choque dominado de principio a fin con comodidad.

Y lo hizo de nuevo con un buen juego colectivo, reflejado en las 25 asistencias repartidas (7 de Theo Maledon), y con mucho acierto ofensivo, con un importante 12/21 desde el lanzamiento triple para superar de nuevo el centenar de puntos con seis jugadores en dobles dígitos de anotación liderados por Trey Lyles (17).

El Real Madrid comenzó 'enchufado', sobre todo desde el triple, una puntería que ha mejorado y con la que descabalgó de inicio al Armani Milán, uno de los mejores en ese aspecto exterior, pero con poco acierto pese a empezar con uno de uno de sus mejores tirados como Shavon Shields.

Sin embargo, el equipo de Scariolo embocó los primeros que lanzó y mantuvo su fortaleza defensiva para ponerse con un ya prometedor 19-12, impulsado por los puntos de Alberto Abalde (8). Los visitantes no encontraron su ritmo ofensivo y vieron cómo su rival se escapaba peligrosamente, pero encontró el acierto desde el triple a tiempo para acabar sin una herida profunda al término del primer cuarto.

El conjunto lombardo cerró al inicio del segundo periodo su parcial de 0-8 (30-25), una amenaza que se encargó de cercenar el talento ofensivo de Lyles. El ala-pívot canadiense no tuvo freno ni en la 'pintura' ni desde fuera y aportó once puntos casi consecutivos para liderar otro arreón que despegó de nuevo a los madridistas en el electrónico del Movistar Arena (45-31).

EL REAL MADRID NO AFLOJA

El Armani Milán trató de replicar, pero esta vez no pudo, con los locales manteniéndose firmes en defensa, dominando el rebote y atacando con fluidez (13 asistencias al descanso). Alex Len, con Walter Tavares en el banquillo por dos tempraneras faltas, aportó por dentro lo que no había podido hacer el caboverdiano y al descanso el Real Madrid había encarrilado el triunfo (54-36).

Y tras el paso por los vestuarios el panorama no cambió demasiado, principalmente porque el Real Madrid no se relajó en la faceta defensiva pese a su ventaja, lo que se tradujo en robos a unos visitantes que tampoco encontraban acierto ni fortaleza atrás, sobre todo para contener a Hezonja y Tavares. El caboverdiano sí pudo imponer esta vez su ley con 10 puntos para mantener a los suyos con su buena renta.

El equipo madrileño pareció ralentizar su ritmo anotador y fluidez ofensiva, pero terminó recuperándola con la entrada de la 'segunda unidad', comandada de nuevo por la muñeca de Lyles, que con dos triples permitió a los locales irse a los diez minutos finales por encima de los 20 (78-55) y después de un mal tramo con dos pérdidas seguidas de Maledon como punto negativo.

Los diez minutos finales del encuentro tampoco trajeron una épica reacción del conjunto italiano al que los triples acudieron por fin a su rescate, aunque los de Scariolo, repartiendo minutos bien aprovechados por Kramer y Len, no le dieron demasiado respiro, llegaron a estar por encima de los 30 de ventaja y volvieron a superar el centenar de puntos. El AS Monaco, el jueves, se perfila como un examen de nivel para afianzar el momento merengue.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 106 - EA7 EMPORIO ARMANI MILÁN, 77 (54-36, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (7), Abalde (10), Hezonja (13), Okeke (5) y Tavares (10) --quinteto inicial--; Lyles (17), Maledon (9), Deck (-), Garuba (4), Feliz (11), Kramer (12) y Len (8).

EA7 EMPORIO ARMANI MILÁN: Ellis (8), Brooks (10), Shields (8), Leday (9) y Booker (6) --quinteto inicial-- Nebo (4), Guduric (15), Mannion (6), Brown (4), Dunston (1) y Ricci (6).

--PARCIALES: 30-23, 24-13, 24-19 y 28-22.

--ÁRBITROS: Radovic, Sukys y Tsaroucha.

--PABELLÓN: Movistar Arena.