Archivo - Mario Hezonja realiza un pase durante el Real Madrid-Maccabi Tel Aviv de la Euroliga 25-26 que se jugó a puerta cerrada en el Movistar Arena - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid vive un duelo vital en su apagado fortín

El conjunto madridista defiende su 'Top 4' de Euroliga ante el Hapoel tercer clasificado, a puerta cerrada en el Movistar Arena

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrancará este martes una importante doble jornada semanal en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 con la visita (21.00 horas) de un rival directo por el 'Top 4' como el Hapoel Tel Aviv israelí, tercer clasificado y frente al que tendrá el obstáculo de no poder contar de nuevo con el apoyo de su público.

Como ya le sucediera el pasado mes de enero ante el Maccabi Tel Aviv, el equipo madridista también deberá jugar a puerta cerrada en su fortín, donde tiene un balance de 15-1, por motivos de seguridad contra el Hapoel, un factor al que espera sobreponerse para sumar una importante victoria de cara a su objetivo de acabar entre los cuatro primeros, de nuevo frenado por otro tropiezo a domicilio.

El once veces campeón de Europa no pudo sacar la victoria en su visita del pasado viernes a Kaunas, donde cayó por un ajustado 87-85 ante el Zalgiris lituano, aunque se mantuvo en una cuarta posición que intentará mejorar ante un rival que es tercero con 20 victorias también, pero con un partido aún pendiente, y que es uno de los pocos (5) a los que ha ganado a domicilio.

El conjunto que entrena Sergio Scariolo se impuso por un apretado 74-75 en el exilio búlgaro de Sofía del Hapoel y querrá repetir éxito para tener en el bolsillo un nuevo 'basket average' que se presenta bastante importante dada la tremenda igualdad que sigue habiendo en la clasificación a falta de seis jornadas para la conclusión de esta Fase Regular.

Tras el revés en el Zalgirio Arena, el Real Madrid tiene una semana importante que cerrará en la máxima competición continental con el retorno de Pablo Laso al frente del Anadolu Efes turco y con la misión de sacar estas dos victorias antes de una gira vital a domicilio ante el Kosner Baskonia, el Olympiacos y el Fenerbahce, que definirán gran parte de su futuro antes del cierre en casa frente al Estrella Roja.

La mejor noticia para el conjunto madridista es que se rehizo de su derrota ante el Zalgiris, con un triunfo siempre importante, y con bastante autoridad (76-95), en el Clásico de 48 horas después en el Palau Blaugrana, donde su técnico pudo repartir esfuerzos y minutos de cara a batir a un peligroso Hapoel, aún más por la frialdad del ambiente en ocasiones contagiosa, y mantener así también su pequeño colchón de dos triunfos con la séptima plaza que ya obliga al 'Play-in'.

El Real Madrid necesitará repetir las prestaciones defensivas ofrecidas ante el Barça frente a un rival con muchos argumentos ofensivos, aunque cuando juega como visitante disminuye un tanto su cantidad de puntos. Más irregular que al inicio de la temporada cuando llegó a liderar la clasificación, el equipo de Dimitris Itoudis se plantará por primera vez en el Movistar Arena inmerso en una buena racha de cuatro victorias seguidas, con la que rompió una muy negativa de cinco derrotas consecutivas.

Los jugadores principales del conjunto israelí continúan siendo el alero Elijah Bryant, su mejor anotador con una media de 15,5 puntos y el segundo más valorado de la Euroliga tras Alexander Vezenkov (Olympiacos) con 21 de media, los bases Vasilije Micic y Antonio Blakeney, y el pívot Dan Oturu, que forma con Jhonathan Motley una pareja interior de mucho físico.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Maledon, Deck, Llull, Garuba, Len, Procida y Kramer.

HAPOEL TEL AVIV: Micic, Wainright, Bryant, Malcolm y Oturu --posible quinteto inicial-- Blakeney, Motley, Madar, Randolph, Edwards, Jones y Timor.

--ÁRBITROS: Javor, Vilius y Racys.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 21.00/M+ Deportes.