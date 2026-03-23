Scariolo: "La recompensa de conseguir ganar al Hapoel sería muy grande"

Sergio Scariolo durante un partido con el Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, no duda de que la visita este martes en la Euroliga del Hapoel Tel Aviv israelí, tercer clasificado y rival directo, es "de una importancia trascendental", y aunque reconoce que el no contar con el apoyo del público será duro, tiene claro que "la recompensa de conseguir ganar sería muy grande".

"Por muchas razones, este del Hapoel es un partido de una importancia trascendental. Es un rival con una plantilla llena de estrellas de máximo nivel europeo y que justifica con su juego la posición de la clasificación que tiene", advirtió Scariolo en declaraciones a los medios oficiales del club.

El técnico del conjunto madridista recordó que el equipo israelí "ha sido durante mucho tiempo el mejor equipo de la Euroliga". "Está muy bien entrenado y tiene grandísimos jugadores, con un talento realmente superior en muchas posiciones del campo", subrayó el italiano.

Sobre el hecho de tener que jugar sin público por motivos de seguridad, Scariolo no esconde que es "una situación totalmente atípica". "Debemos ser capaces de encontrar dentro de nosotros mismos la capacidad de superar los momentos difíciles, que los habrá, probablemente más de uno, en los que normalmente nuestra afición nos ayuda en el Palacio. Debemos ser pacientes porque sabemos que va a ser un partido largo, pero también la recompensa de conseguir ganarlo sería muy grande", sentenció.

Por su parte, el alero Mario Hezonja tampoco oculta que este del martes "es un partido importantísimo de cara a la clasificación en la Euroliga". "Ya les ganamos allí y una victoria contra ellos en nuestra casa nos daría mucho aire. Ellos han estado casi toda la temporada en los primeros puestos, están jugado muy bien, tienen un buen entrenador y buen juego. Va a ser un partido muy duro, pero divertido de jugar", aseguró.

"Hay que saber atacarles y saber muy bien dónde queremos llevar nuestro juego y qué puntos débiles queremos atacar. En defensa, cerrar bien el rebote y estar con máxima concentración ante sus manejadores de balón", analizó el croata a modo de posibles claves para sacar el triunfo.

El jugador madridista recuerda que el Hapoel "es un equipo nuevo en la Euroliga, que juega un poco diferente a otros equipos, y eso le está dando éxito". "Tenemos que ir con la máxima concentración y a tope físicamente", afirmó el internacional.

Para Hezonja, jugar sin público será "muy raro" para el equipo. "Es verdad que entrenamos también en este ambiente, sin público, y deberíamos llevar esta concentración al partido contra el Hapoel", puntualizó el alero, que en el Clásico ante el Barça del domingo cumplió, "muy agradecido", 300 partidos con la camiseta del Real Madrid.

Finalmente, dejó claro que la victoria sería un paso adelante de cara a clasificarse para los 'playoffs'. "Sí, porque luego jugamos contra el primero y el segundo. Son dos partidazos en dos de los mejores ambientes de Europa y serán divertidos de jugar. Individualmente, es un reto más, me gusta tener a los tres mejores equipos en las tres próximas jornadas", remarcó.