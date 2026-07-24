Rebeka Mikulasikova refuerza la 'pintura' del Meins Avenida para el próximo curso

Archivo - Rebeka Mikulasikova, durante un partido. - Europa Press/Contacto/PIOTR KACZMAREK - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Meins Avenida ha anunciado la incorporación de la jugadora eslovaca Rebeka Mikulasikova, pívot de 26 años y 1,92 metros de altura, para apuntalar la 'pintura' de su equipo de cara a competir durante el curso 2026-27 tanto en Liga Femenina Endesa como en Eurocup.

"Precisamente, en la competición continental, Rebeka acumula varias temporadas de experiencia, concretamente en el Gorzow polaco, club del que procede y con el que la pasada campaña alcanzó la tercera posición en liga, firmando casi 10 puntos y 8 rebotes por encuentro en poco más de veinte minutos de juego de media", subrayó este viernes el Avenida.

"Mikulasikova es, además, internacional por la selección de Eslovaquia, con quien ha competido en el pre-Eurobasket", indicó la nota de prensa del club salmantino. "Es una interior con 'pasos de baile' en la pintura, capaz de fabricarse sus canastas bajo el aro y rebotear, además de tener amenaza desde media e incluso larga distancia. Un perfil que complementa las piezas interiores", apostilló el comunicado oficial.

Raquel Romo, directora deportiva del Avenida, analizó este fichaje. "Aporta las características que necesitábamos para completar nuestro juego interior: movilidad, lectura de juego y capacidad para asociarse con las compañeras, aportando equilibrio", describió al respecto.

Luego declaró que Mikulasikova "llega con la ambición de seguir creciendo como jugadora" y explicó que el "proyecto" del Avenida "encaja con sus objetivos de desarrollo". "Ha priorizado la oportunidad de evolucionar y competir con nosotras por encima de otros aspectos", zanjó Romo.