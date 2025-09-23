Ricky Rubio: "He aprendido a vivir el día a día, ya veremos cómo evoluciona la temporada"

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base de Joventut de Badalona Ricky Rubio, que vuelve a jugar tras estar más de un año fuera de las pistas por decisión propia, reconoció este martes que ha aprendido "a vivir el día a día" y que no se plantea mirar mucho al futuro, ya que quiere ver "cómo evoluciona la temporada"

"Al final, he aprendido a vivir un poco el día a día. Ya veremos cómo evoluciona toda la temporada, pero estoy con mucha ilusión y quiero disfrutar el baloncesto más allá de la temporada. Los planes siempre se han ido haciendo, pero sin disfrutarlos. Y ahora mismo es un proyecto crucial, no cierro nunca ninguna puerta", declaró Rubio a los medios de comunicación antes de la presentación de la temporada 25-26 de la Liga Endesa.

El jugador de El Masnou explicó que se ha sentido "bien" en su vuelta a las canchas, aunque "un poco raro al principio", ya que tiene que cambiar "dinámicas y 'cositas'" que tenía "dentro". "Hemos hecho un equipo bueno, que está trabajando y conociéndose. Tenemos un proyecto muy bueno, con buena gente y que nos va a llevar a que el grupo funcione", valoró sobre la 'Penya'.

Curiosamente, su nuevo debut con el conjunto badalonés será en Granada, la misma ciudad en la que debutó en Liga hace 20 años. "Cogemos el reloj del tiempo, vamos para atrás, pero con mucha más experiencia. La verdad es que también estoy ilusionado, es un sitio que para mí que fue especial y me siento muy contento de debutar ahí", comentó sobre esta circunstancia.

El base valoró la "ilusión" que hay en la ciudad y el buen recibimiento" que ha tenido, lo que le hace estar "encantado". "Al final, iba más allá de jugar, tenía que tener un porqué, un sentido, y volver aquí y dejar un legado. Creo que era el sitio adecuado", argumentó.

Cuestionado sobre la figura de Chus Mateo, nuevo seleccionador español, Rubio considera que es "un entrenador con mucha experiencia". "Ya sabe lo que es la selección desde dentro y en el Real Madrid seguro que aún ha ganado mucha más experiencia. Es una etapa ilusionante", apuntó el campeón del mundo en 2019 con 'La Familia'.

En este sentido, el director de juego remarcó que "el papel muy importante" que tuvieron en el Eurobasket jugadores como Mario Saint-Supéry y Sergio de Larrea vendrá bien para el futuro de la tetracampeona de Europa. "Seguro que les va a ayudar en un futuro para poder tener experiencia, para poder evolucionar, pero creo que se han visto cosas muy buenas y muy positivas. A veces, nos quedamos sólo con el resultado, pero esa experiencia es positiva si lo miramos a gran escala", expresó.

Por último, también analizó lo que será la próxima edición de la Liga Endesa. "El Real Madrid tiene que defender el título, pero creo que va a ser una liga muy competida. Valencia Basket o Unicaja también se han reforzado bien y estarán luchando por el título. Va a ser muy difícil", concluyó Rubio.