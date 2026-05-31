Ricky Rubio, MVP del mes de mayo en la Liga Endesa

Ricky Rubio, Asisa Joventut - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El base del Asisa Joventut Ricky Rubio fue elegido 'Mejor jugador' del mes de mayo en la Liga Endesa, con 24,2 de valoración y un balance de 5-0 para su equipo durante este periodo.

El jugador de El Masnou firmó un mes brillante para lograr su primer 'MVP' y llegar muy entonado a los 'playoffs' que jugarán contra Kosner Baskonia en cuartos de final.

El base verdinegro arrancó con 11 puntos, 7 asistencias, 3 rebotes, 6 faltas recibidas y 20 de valoración en la victoria sobre Unicaja con apenas 17 minutos en pista. En la Jornada 30, en otro importante triunfo a domicilio en la cancha de La Laguna Tenerife, Rubio logró 17 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.

El internacional español no bajó el ritmo en la visita del MoraBanc Andorra, con otros 28 créditos de valoración (23 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, 2 recuperaciones), y continuó asaltando la pista del líder Real Madrid con 21 puntos y 27 de valoración.

Por último, Rubio redondeó su mágico mes de mayo con otra sólida actuación ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos, ante el cual finalizó con 10 puntos, 5 asistencias, 3 robos y 4 faltas recibidas. En la única derrota verdinegra en todo el mes, en la pista del Bàsquet Girona, el internacional español no jugó, de ahí su 5-0.