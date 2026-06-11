El Roig Arena aguarda otro espectáculo entre Valencia Basket y Asisa Joventut

Archivo - Ricky Rubio, en un partido con el Joventut Badalona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibirá este viernes (20.00 horas) al Asisa Joventut en el segundo partido de su semifinal de la Liga Endesa, serie que de momento dominan los valencianos por 1-0 en el cómputo global, dentro de unos 'playoffs' con bastantes sorpresas y donde el factor cancha no parece tan relevante en busca del título.

El Roig Arena vivió el pasado miércoles un partidazo para abrir este cruce de 'semis' entre el segundo clasificado de la liga regular y el sexto, y que acabó 118-117. Fue un ejercicio coral por parte de ambos contendientes, pero en especial destacaron el dominicano Jean Montero entre los locales y el español Ricky Rubio entre los visitantes.

Montero metió 27 puntos, dio ocho asistencias y logró 31 créditos de valoración, mientras que Rubio hizo 22 puntos, repartió 11 asistencias y rubricó 33 créditos de valoración, en un encuentro que se decidió por escasos detalles en la prórroga y cuyo desenlace alegró a una afición valenciana que sueña con alzar el título liguero al verse favoritos.

El prematuro adiós del Real Madrid a manos de La Laguna Tenerife dejó a los pupilos de Pedro Martínez como el mejor cabeza de serie y además el propio Joventut eliminó al Kosner Baskonia también en los cuartos de final. Eso alimentó las opciones de un Valencia que lleva dos campañas buscando títulos en categoría masculina y no acaba de rematar la jugada.

En su camino hacia éste de la Liga ACB, aún tiene en 'semis' un hueso duro de roer. El Joventut le complicó mucho la vida en el primer partido y tuvo ventajas en el marcador durante fases importantes, e incluso tuvo sendos ataques para vencer en el tiempo reglamentario y en la prórroga, pero ni Ludde Hakanson ni Cameron Hunt acertaron sus lanzamientos.

Así, el Valencia defendió su pista en el primer partido de la serie y eso es un dato que suele ser positivo; en más del 93% de los casos en dicha ronda en la Liga Endesa, el equipo local que sacó el triunfo en el encuentro inaugural de la serie acabó sellando su billete para la final.

Se ausentará para este segundo duelo el pívot húngaro Nate Reuvers, quien se torció pronto el tobillo izquierdo y ya no pudo volver a la pista en ese primer compromiso. También serán baja por lesión los aleros españoles Josep Puerto y Xabi López-Arostegui, si bien la plantilla que tiene Pedro Martínez a su disposición es amplia para hacer rotaciones.

Dani Miret, entrenador de la 'Penya', 'a priori' tendrá a todos sus pupilos disponibles para tratar de empatar esta eliminatoria, que se disputa al mejor de cinco partidos y que augura más espectáculo como en el primer enfrentamiento en el mismo Roig Arena, donde hubo triples por doquier y acciones de ataque creativas entre dos conjuntos animados.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Thompson, Moore, De Larrea, Key, Costello, Sima, Nogués y Cárdenas.

ASISA JOVENTUT: Rubio, Hunt, Kraag, Parker y Ruzic --posible quinteto inicial--; Drell, Hakanson, Vives, Allen, Morin, Birgander y Hanga.

--ÁRBITROS: Perea, Padrós y Fernández.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.00/Movistar Plus+ y DAZN.