Samantha Galanopoulos, otro fichaje del Gernika KESB

Sam Galanopoulos ficha por el Gernika KESB. - GERNIKA KESB

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gernika KESB ha anunciado este viernes el fichaje para la temporada 2026-27 de la baloncestista greco-estadounidense Samantha Galanopoulos, base de 25 años y 1,72 metros de altura, y que llega al conjunto vizcaíno procedente del Panathinaikos A.C.

Según el comunicado, Sam Galanopoulos "se suma al proyecto granate para reforzar la dirección de juego y aportar ritmo, lectura y amenaza exterior". "Su perfil combina capacidad para generar juego, anotar desde diferentes situaciones y ayudar al equipo desde la intensidad defensiva y el trabajo diario", añadió el Gernika KESB en su nota de prensa.

"Formada en Loyola Chicago, completó una destacada etapa universitaria antes de dar el salto al baloncesto profesional europeo. En su último curso en la NCAA fue una de las referentes de su equipo, liderando apartados como minutos, asistencias y anotación, además de mostrar buenos porcentajes en el tiro exterior", subrayó el mismo texto.

"Tras su paso por Grecia, donde ha competido en equipos como Esperides Kallitheas y Panathinaikos A.C., Galanopoulos llega a Maloste para afrontar una nueva etapa en la Liga Femenina Endesa. Además, cuenta con experiencia internacional con la selección de Grecia, con la que ha participado en competición FIBA", agregó el Gernika KESB en su nota.

La propia Galanopoulos mostró ilusión por esta etapa. "Estoy súper, súper contenta de unirme al equipo y con muchísimas ganas de llegar a trabajar", declaró a los medios oficiales del club gernikarra, el cual pretende montar "una plantilla competitiva" de cara al próximo curso.

"Con su incorporación, el Gernika KESB suma una jugadora joven, con experiencia internacional y capacidad para aportar energía, dirección y carácter al equipo", zanjó el comunicado de prensa.