Sami Hill ficha por el Hozono Global Jairis

Archivo - Sami Hill, en un partido con la selección canadiense. - Europa Press/Contacto/Attila Volgyi - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La base canadiense Sami Hill, de 31 años y 1,77 metros de altura, ha fichado por el Hozono Global Jairis después de pasar las últimas tres temporadas en el Kutxabank Araski, "de donde se marcha como una de las jugadoras más queridas por la afición vitoriana".

Así lo describió este jueves el Hozono Global Jairis en su página web. "Hill destaca por su polivalencia en el perímetro, pudiendo desempeñar las posiciones de base y escolta, su intensidad defensiva, su capacidad para anotar en transición y su buena mano desde el exterior", añadió la entidad de Alcantarilla (Murcia) en su nota de prensa.

"Internacional absoluta con Canadá, Hill cuenta con una amplia trayectoria en Europa. Formada en la Virginia Tech University de la NCAA, la nueva jugadora del Hozono Global Jairis ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en nuestro continente, compitiendo en países como Francia, Alemania y España", subrayó el comunicado.

"En sus años en Vitoria, Sami no solo ha destacado por su rendimiento deportivo, sino también por su liderazgo dentro y fuera de la pista. Esto le ha valido la capitanía del conjunto dirigido por Made Urieta, donde ha jugado 90 partidos y se ha convertido en la segunda máxima anotadora histórica del club con 983 puntos", resumió el Jairis.

Andrés Medina, director deportivo del Jairis, valoró el fichaje de la canadiense: "Es una jugadora muy completa, con experiencia y una gran capacidad competitiva. Nos aportará energía, defensa y versatilidad en el juego exterior, además de liderazgo y conocimiento de la Liga".

"Estamos convencidos de que encajará perfectamente en nuestra filosofía y que ayudará al equipo desde el primer día", agregó Medina, cuyo club finalmente deseó a Hill "una temporada llena de éxitos deportivos y personales".