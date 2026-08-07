Sandra Ygueravide ofrece la lista de la selección 3x3 para las Women's Series Sea Breeze

Convocatoria de la selección española femenina de baloncesto 3x3 para la Women's Series Sea Breeze. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenino de baloncesto 3x3, Sandra Ygueravide, anunció este viernes la lista de las jugadoras convocadas, con la novedad de Juana Camilión tras perderse la Copa del Mundo de Varsovia, para preparar el Women's Series de Sea Breeze, en Bakú (Azerbaiyán), tras proclamarse en junio campeonas en las series de Viena.

Ygueravide, que asumió el cargo el pasado mes de abril, convocó de nuevo a la subcampeona olímpica Camilión, después de perderse el Mundial en junio, junto a Jana Nogués, que debutará con la selección absoluta, tras disputar en julio la Liga de las Naciones con la Sub-21.

Además, respecto a la lista presentada para la Copa del Mundo, se ausentan Txell Alarcón (Hozono Global Jairis), Carolina Guerrero (Spar Girona), Irene Lahuerta (TSN- Innova Leganés) y Lola Pendande (Spar Girona).

Por ello, las jugadoras convocadas por Igueravide para este reto del mes de agosto la integran Gracia Alonso de Armiño (PBL Las Rozas 3x3), Juana Camilión (Spar Girona), Marta Canella (Spar Girona), Ainhora Lacorzana (Cadi La Seu), Blanca Millán (Azulmarino Basket Mallorca), Cecilia Muhate (CAB Estepona), Jana Nogués (Valpo), Helena Oma (Casademont Zaragoza), Alba Prieto (CB Jairis) y Elena Rodríguez (Basket Leganés).