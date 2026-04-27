Sandra Ygueravide y Vega Gimeno, subcampeonas olímpicas de 3x3, anuncian su retirada

Archivo - Sandra Ygueravide y Vega Gimeno duraante la final de 3x3 de los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

ALCOBENDAS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

Las españolas Sandra Ygueravide y Vega Gimeno han anunciado este lunes que ponen fin a sus carreras deportivas, plagadas de éxitos en la modalidad del baloncesto 3x3, sobre todo en los últimos siete años y con la plata olímpica como gran logro.

La canaria y la valenciana han sido claves para el crecimiento en España de esta modalidad del deporte de la canasta. Con 107 y 132 internacionalidades respectivamente, formaron, junto a Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño, el equipo que conquistó la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París de 2024, y semanas después su segundo título continental.