Santi Aldama, baja en la selección para la 'ventana' de agosto

Archivo - El ala-pívot español Santi Aldama disputando un partido con la selección española masculina de baloncesto. - Europa Press/Contacto/Vicente Vidal Fernandez

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot canario Santi Aldama no estará disponible con la selección española para afrontar la 'ventana' de agosto y continuará cumpliendo los plazos de su recuperación tras someterse a una intervención quirúrgica, según comunicó este miércoles la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Santi Aldama no formará parte de la concentración de la selección española en la primera 'ventana' de la segunda fase de la clasificación a la Copa del Mundo de Catar 2027, que tendrá lugar entre el 24 y el 31 de agosto", expresó el comunicado.

La selección masculina afrontará sus dos primeros partidos de la segunda fase de clasificación contra Portugal y Grecia. 'La Familia' se medirá a los lusos el próximo 28 de agosto en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, mientras que se medirá a los griegos el 31 de agosto en territorio heleno.

El jugador de Las Palmas de Gran Canaria aceleró "al máximo" sus opciones para estar a disposición del seleccionador nacional, Chus Mateo, pero finalmente se decidió no forzar los tiempos de recuperación tras su intervención quirúrgica. Además, tampoco precipitará su preparación para su estreno con los Dallas Mavericks en la siguiente temporada de la NBA.

Asimismo, tanto la FEB como Chus Mateo destacaron "su compromiso y sus ganas de formar parte" de 'La Familia' de Aldama en este comienzo de la segunda fase para el Campeonato el Mundo de Catar en 2027.

Sin embargo, Mateo no convocará a ningún jugador en su lugar, por lo que la lista queda formada por los siguientes 14 jugadores: Álvaro Cárdenas, Baba Miller, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Hugo González, Izan Almansa, Willy Hernangómez, Aday Mara, Santi Yusta, Juancho Hernangómez y Joel Parra.