Santi Aldama y Ja Morant no bastan a los Grizzlies ante Utah

Archivo - Santi Aldama - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama ha liderado esta madrugada a Memphis Grizzlies en el regreso de Ja Morant, pero no ha podido evitar la derrota frente a Utah Jazz (126-130), todo en la vuelta a la acción de los de Tennessee tras la conclusión de la Copa NBA.

En el FedExForum, los de Tuomas Iisalo no pudieron dar continuidad a las victorias ante Los Angeles Clippers y Portland Trail Blazers y sucumbieron en casa ante unos Jazz que, liderados por el base Keyonte George (39 puntos) y el pívot finlandés Lauri Markkanen (26) y con una sólida defensa, obligaron a los locales a depender de tiros forzados.

Aún así, el canario Aldama se erigió en el líder anotador de los Grizzlies con 22 puntos -8 de 15 tiros de campo, incluidos 4 de 8 triples, y 2 de 4 en tiros libres- en 35 minutos, a los que añadió siete rebotes, dos asistencias, un robo y un tapón.

Más de un mes después de su lesión, el base Ja Morant regresó a las pistas y lo hizo con un 'doble-doble' de 21 tantos y 10 asistencias en 25 minutos de participación, aunque erró el triple final que hubiese permitido a los suyos forzar la prórroga.

Con este resultado, Memphis interrumpe una serie de dos triunfos seguidos y se queda con un balance de 11-14, que de momento le vale para sostenerse en la zona de 'PlayIn', en la novena posición de la Conferencia Oeste.