Santi Aldama pone rumbo a los Dallas Mavericks

Archivo - Santi Aldama, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Ringo Chiu - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama jugará a partir del próximo curso en los Dallas Mavericks tras el intercambio realizado por el que era su equipo, los Memphis Grizzlies, incorporando a A.J. Johnson junto a una elección protegida de primera ronda de los Golden State Warriors en el Draft de 2030 y dos elecciones futuras de segunda ronda.

Así lo avanzó este jueves --de madrugada en España-- la cadena ESPN a través de Shams Charania, quien lo comunicó desde su perfil personal en la red social X. "Dallas adquiere a un alero versátil mientras Memphis continúa acumulando capital de Draft", añadió el periodista.

"El acuerdo también permite a los Grizzlies preservar su excepción de traspaso completa de 29 millones de dólares proveniente del traspaso de Jaren Jackson Jr., que de otro modo se habría reducido por sus movimientos previos de pretemporada", explicó Charania sobre lo pactado.

"Los Mavericks también adquieren los derechos del Draft de Tarik Biberovic, según fuentes. La elección de los Warriors en 2030 está protegida del 1 al 20, por lo que se convierte en una segunda ronda si no se transfiere", zanjó Charania acerca de este movimiento de mercado.

Si el equipo de Dallas oficializa la contratación de Santi Aldama, éste podría coincidir en su platilla con otro español, el base Sergio de Larrea, que recientemente fue seleccionado en el 25º puesto del Draft por Los Angeles Lakers, pero esa noche acabó recalando en los Mavericks.