Yusta deja el Zaragoza y se marcha al Efes con Laso

Archivo - Santi Yusta, del Casademont Zaragoza, durante el partido de la Liga Endesa disputado ante el FC Barcelona en el Palau Blaugrana- Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El Casademont Zaragoza ha anunciado este miércoles la salida del alero español Santiago Yusta, que abandona el club tras alcanzarse un acuerdo para la rescisión de su contrato mediante el pago de una compensación económica, para fichar por el Anadolu Efes turco.

"Casademont Zaragoza informa de que Santiago Yusta y Casademont Zaragoza separan sus caminos tras el pago de una compensación económica pactada entre ambas partes para la rescisión de su contrato en vigor", informó la entidad aragonesa en un comunicado.

El club precisó además que, dentro de los términos del acuerdo, se reserva en exclusiva los derechos del jugador para la Liga Endesa en caso de un futuro regreso a la competición española.

Yusta pone fin a una etapa iniciada en el verano de 2021, durante la que ejerció como capitán del equipo y se convirtió recientemente en el líder histórico del Casademont Zaragoza en valoración en la Liga Endesa, además de encabezar otros registros de la entidad como los de recuperaciones y partidos disputados.

El conjunto rojillo destacó también el crecimiento deportivo del internacional español, al que definió como un jugador de "entrega, profesionalidad y compromiso intachables", y le agradeció el liderazgo mostrado durante estas cinco temporadas, deseándole "el mayor de los éxitos" en su próximo destino deportivo.

Casi al mismo tiempo, el Efes de Estambul confirmó la contratación del internacional español con un contrato de un año con opción de otro. "Le damos la bienvenida a Santi Yusta, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, con una Euroliga y una Liga española en su carrera, y que también ha vestido la camiseta de la selección española", dijo el club turco.

Yusta se encontrará en su nuevo equipo con Pablo Laso, entrenador que ya le dirigió en el Madrid y que se hizo cargo de un Anadolu Efes en crisis a finales de 2025 y que ahora remodela su plantilla.