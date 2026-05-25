Scariolo: "Cada vez va a ser más difícil ganar la Euroliga"

Sergio Scariolo - Europa Press/Contacto/Acero

"La inferioridad brutal en el rebote no hay plan que la compense"

"El tema del arbitraje no lo quiero tocar, sabes que un impuesto lo tienes que pagar"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, apuntó que los "kilos y centímetros" que echaron de menos en la final de la Euroliga contra Olympiacos pasaron factura en el rebote, "clave en el partido", y recordó que no pueden bajar mucho la cabeza después de perder en Atenas pensando en la Liga Endesa.

"Felicitar a Olympiacos. Son un gran equipo, mostraron que llevan trabajando con el mismo entrenador durante cinco años, muchos jugadores importantes jugando juntos muchos años, el factor cancha, y aprovecharon la oportunidad que no es fácil, a pesar de que teníamos muchas bajas. Pusieron mucha presión en la pista, que era su rol", dijo en rueda de prensa en el Telekom Center.

"Solo puedo tener buenas palabras por el esfuerzo, el buen baloncesto de mi equipo, con este nuevo escenario, después de haber cambiado ya nuestro juego ofensivo. Gran esfuerzo, cómo luchamos, cómo competimos. Obviamente, 16 rebotes menos, en un duelo igualado, es una gran diferencia, fue seguramente la clave del partido. Teníamos inferioridad en alguna posición, pero el partido estuvo decidido por pequeños detalles", añadió.

Scariolo dio mérito a la capacidad de competir pese a las bajas de Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba, contento con el crecimiento de su equipo en su primer año en el banquillo blanco. "Nadie nos veía en la 'Final Four', en la final, luchando, creciendo, mejorando, y terminamos arriba en el marcador muchos minutos. Estamos tristes pero orgullosos del trabajo que hemos hecho toda la temporada y en las últimas desafortunadas semanas", afirmó.

"Todos sabemos lo difícil que es solo llegar al 'playoff'. Cada vez hay más equipos que se incorporan a la lotería de los equipos que son candidatos. Cada vez va a ser más difícil, eso lo tenemos que tener claro. A la vez, tenemos una buena base, en mi primer año estoy orgulloso de cómo ha ido creciendo mi equipo", añadió.

"Tenemos buenos jugadores, que pese a tener cierta edad siguen con gasolina, con muchas cosas que dar. Recuperaremos los lesionados, tenemos una base para competir", insistió un Scariolo que no quiso entrar en la polémica arbitral. "El tema del arbitraje ahora mismo no lo quiero tocar. Sabes que un impuesto lo tienes que pagar en estas circunstancias, pequeño o grande lo veremos cuando veamos el partido otra vez", confesó, señalando después faltas de Facu Campazzo y Trey Lyles que "hicieron daño".

Por otro lado, el técnico blanco apuntó que el plan era difícil de llevar a cabo por la "diferencia física evidente". "Siempre hay algo que puedes intentar, no hay garantía. Se pueden hacer muchas cosas bien pero no puedes sumar centímetros y kilos a tus jugadores. Igual dos o tres rebotes más podíamos haber cogido, pero la gran mayoría ha sido por una diferencia física evidente. Olympiacos lo ha sabido explotar. La inferioridad brutal en el rebote no hay plan que la compense", apuntó, reconociendo una buena labor con Tyler Dorsey y Aleksander Vezenkov, pero sufriendo la "manta corta".

"El equipo tendrá un pequeño efecto rebote. Me he preocupado que no bajemos la cabeza porque no hay razón en el mundo para hacerlo. Necesitamos levantarla muy pronto, mentalidad, capacidad de entender dónde podemos mejorar, cómo podemos competir con una plantilla diferente a la temporada. La ACB es muy competitiva, nadie se apiada de ti, hay que seguir adelante", terminó.