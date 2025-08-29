Scariolo: "La cuestión no es la táctica, tenemos que endurecernos un poquito"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, ha subrayado que "la cuestión no es la táctica" para mejorar sus prestaciones en el Eurobasket, así que ha abogado por "endurecernos un poquito" de cara a su segundo partido dentro del Grupo C, en este caso ante la selección de Bosnia-Herzegovina.

"Pronteza desde el primer momento, de ir a dar primero y de no esperar que sea el rival el que nos ponga en dificultad como ha pasado en el partido de ayer. Pero bueno, cada partido es distinto. Éste es un equipo completamente diferente del de ayer y nos propondrá problemas diferentes. Pero al fin y al cabo la cuestión no es la táctica, tenemos que endurecernos un poquito", declaró Scariolo este viernes a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Entiendo que esto, con tan pocos partidos de este tipo en la mochila para casi todos estos jugadores, no sea tan fácil. Eso es obvio y entendible. Por eso entendemos que los que tienen más de estos partidos ya a sus espaldas puedan enseñar un poco el camino con el ejemplo, tampoco tienen que hacer grandes discursos ni grandes prestaciones individuales", añadió el técnico italiano en sus declaraciones.

"Al fin y al cabo, cada uno tiene que dar lo que sabe y lo que puede. No se puede convertir en otro jugador, como he dicho muchas veces o ya no está en uno u otro. Pero dentro de la responsabilidad individual, de dar la mejor prestación posible de sí mismo, yo creo que eso ya sería un buen punto de mejora y una forma de liderazgo muy eficaz", concluyó.