Scariolo: "Los jugadores han hecho méritos para demostrar que pueden ir incorporándose"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, celebró la gran actuación de su novedoso equipo este viernes ante Polonia, para ganar (88-89) y demostrar que son jugadores que hacen "méritos" para ir con España a futuras convocatorias.

"Satisfecho por este partido, independientemente del resultado final que obviamente también gusta ganar a un equipo que ya te había ganado, contra el que hay una bonita y sana rivalidad, jugamos en el Mundial, los pasamos mal, ganaron en Zaragoza", dijo en rueda de prensa tras el partido en el Arena Gliwice.

El técnico italiano destacó ver a una España seria a pesar de los cambios y de tener el billete al Eurobasket de 2022 ya atado antes de esta penúltima jornada de la fase de clasificación. "Es un partido en el que los jugadores han hecho muchos méritos, no solo para ganar sino para demostrar que pueden tener la mentalidad y las cualidades adecuadas para ir creciendo e ir incorporándose. No solo los cinco titulares sino también los tres primeros cambios del partido de Zaragoza hace un año no estaban aquí", afirmó.

"Creo que tiene incluso mucho más mérito. Muy contento por los jugadores, han sido unos días muy divertidos, un partido muy divertido y ahora intentaremos terminar de una manera igual de competitiva esta clasificación el domingo", terminó.